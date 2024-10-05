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Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК - РИА Новости, 05.10.2024
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК
Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:05
2024-10-05T18:05
2024-10-05T19:46
происшествия
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новопавловск
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД. "Егор Викторович Гузенко, 12.07.1994. Разыскивается по статье УК", — говорится там. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В Telegram-канале Гузенко утверждается, что его задержали в Новопавловске в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск из зоны СВО, так как ранее его объявили в розыск. На канале блогера более трехсот тысяч подписчиков. Он писал, что "воевал десять лет", добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м. Согласно открытым источникам, в 2022 году Гузенко задерживали в Санкт-Петербурге за драку.
https://ria.ru/20241001/ekstraditsiya-1975637763.html
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происшествия, россия, новопавловск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Новопавловск, Ставропольский край
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК
Блогер Егор Гузенко числится в розыске в России по уголовной статье