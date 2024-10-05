https://ria.ru/20241005/rozysk-1976539279.html

Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК

Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК - РИА Новости, 05.10.2024

Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК

Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:05

2024-10-05T18:05

2024-10-05T19:46

происшествия

россия

новопавловск

ставропольский край

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД. "Егор Викторович Гузенко, 12.07.1994. Разыскивается по статье УК", — говорится там. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В Telegram-канале Гузенко утверждается, что его задержали в Новопавловске в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск из зоны СВО, так как ранее его объявили в розыск. На канале блогера более трехсот тысяч подписчиков. Он писал, что "воевал десять лет", добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м. Согласно открытым источникам, в 2022 году Гузенко задерживали в Санкт-Петербурге за драку.

https://ria.ru/20241001/ekstraditsiya-1975637763.html

россия

новопавловск

ставропольский край

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происшествия, россия, новопавловск, ставропольский край