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Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК - РИА Новости, 05.10.2024
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18:05 05.10.2024 (обновлено: 19:46 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/rozysk-1976539279.html
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК - РИА Новости, 05.10.2024
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК
Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:05
2024-10-05T19:46
происшествия
россия
новопавловск
ставропольский край
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД. "Егор Викторович Гузенко, 12.07.1994. Разыскивается по статье УК", — говорится там. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В Telegram-канале Гузенко утверждается, что его задержали в Новопавловске в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск из зоны СВО, так как ранее его объявили в розыск. На канале блогера более трехсот тысяч подписчиков. Он писал, что "воевал десять лет", добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м. Согласно открытым источникам, в 2022 году Гузенко задерживали в Санкт-Петербурге за драку.
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россия
новопавловск
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происшествия, россия, новопавловск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Новопавловск, Ставропольский край
Блогер под псевдонимом Тринадцатый числится в розыске по статье УК

Блогер Егор Гузенко числится в розыске в России по уголовной статье

© Фото : соцсетиБлогер Егор Гузенко
Блогер Егор Гузенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : соцсети
Блогер Егор Гузенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, разыскивают в России по уголовной статье, следует из базы МВД.
«
"Егор Викторович Гузенко, 12.07.1994. Разыскивается по статье УК", — говорится там.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В Telegram-канале Гузенко утверждается, что его задержали в Новопавловске в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск из зоны СВО, так как ранее его объявили в розыск.
На канале блогера более трехсот тысяч подписчиков. Он писал, что "воевал десять лет", добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м.
Согласно открытым источникам, в 2022 году Гузенко задерживали в Санкт-Петербурге за драку.
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