https://ria.ru/20241005/rossiya-1976549132.html

Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми

Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми - РИА Новости, 05.10.2024

Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми

Москва попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Киева по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:03

2024-10-05T20:03

2024-10-05T21:06

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ГААГА, 5 окт — РИА Новости. Москва попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Киева по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе выходят за его юрисдикцию, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин."Российская Федерация убедительно просит арбитраж признать, что все требования Украины выходят за юрисдикцию трибунала и являются неприемлемыми, или в качестве альтернативы отклонить все требования Украины", — сказал он на заседании.Дипломат подчеркнул, что все утверждения Украины в рамках этого разбирательства безосновательны. По его словам, во время прошедших слушаний Россия представила убедительные доказательства того, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву.После заседания Кузьмин выразил мнение, что оно прошло успешно. "Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Думаю, судьям есть над чем подумать", — отметил он.По словам дипломата, интересы Москвы отстаивала большая команда, на слушаниях также выступили свидетели и различные эксперты.Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Киевом в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.Представители Украины подали тогда заявление, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвинил Москву в нарушении своих прав и потребовал компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД России ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге примет представленные Москвой доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Поскольку Крым в результате референдума в 2014 году стал частью России, то она в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к полуострову. При этом претензии Украины относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом. Другой приведенный Москвой довод состоит в том, что Азовское море и Керченский пролив, в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в их использовании от 2003 года, являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения Конвенции 1982 года.Кроме того, Россия и Украина при ратификации этого документа заявили о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД. Со ссылкой на Конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне".В ведомстве, ссылаясь на этот документ, заявляли, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении этих категорий Москва и Киев выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования противоречий.Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих решение спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, резюмировали в МИД.

https://ria.ru/20240923/gaaga-1974236716.html

https://ria.ru/20240913/podderzhka-1972579219.html

https://ria.ru/20240209/sud-1926439632.html

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974352575.html

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