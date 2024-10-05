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Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми - РИА Новости, 05.10.2024
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20:03 05.10.2024 (обновлено: 21:06 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/rossiya-1976549132.html
Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми
Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми - РИА Новости, 05.10.2024
Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми
Москва попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Киева по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:03
2024-10-05T21:06
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ГААГА, 5 окт — РИА Новости. Москва попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Киева по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе выходят за его юрисдикцию, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин."Российская Федерация убедительно просит арбитраж признать, что все требования Украины выходят за юрисдикцию трибунала и являются неприемлемыми, или в качестве альтернативы отклонить все требования Украины", — сказал он на заседании.Дипломат подчеркнул, что все утверждения Украины в рамках этого разбирательства безосновательны. По его словам, во время прошедших слушаний Россия представила убедительные доказательства того, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву.После заседания Кузьмин выразил мнение, что оно прошло успешно. &quot;Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Думаю, судьям есть над чем подумать&quot;, — отметил он.По словам дипломата, интересы Москвы отстаивала большая команда, на слушаниях также выступили свидетели и различные эксперты.Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Киевом в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.Представители Украины подали тогда заявление, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвинил Москву в нарушении своих прав и потребовал компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД России ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге примет представленные Москвой доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Поскольку Крым в результате референдума в 2014 году стал частью России, то она в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к полуострову. При этом претензии Украины относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом. Другой приведенный Москвой довод состоит в том, что Азовское море и Керченский пролив, в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в их использовании от 2003 года, являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения Конвенции 1982 года.Кроме того, Россия и Украина при ратификации этого документа заявили о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД. Со ссылкой на Конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне".В ведомстве, ссылаясь на этот документ, заявляли, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении этих категорий Москва и Киев выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования противоречий.Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих решение спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, резюмировали в МИД.
https://ria.ru/20240923/gaaga-1974236716.html
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в мире, россия, украина, гаага, оон, азовское море, москва
В мире, Россия, Украина, Гаага, ООН, Азовское море, Москва
Россия попросила суд в Гааге признать требования Украины неприемлемыми

РФ просит признать требования Киева по правам в Керченском проливе неприемлемыми

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 5 окт — РИА Новости. Москва попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Киева по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе выходят за его юрисдикцию, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.
«
"Российская Федерация убедительно просит арбитраж признать, что все требования Украины выходят за юрисдикцию трибунала и являются неприемлемыми, или в качестве альтернативы отклонить все требования Украины", — сказал он на заседании.
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В Гааге начались слушания по иску Украины против России
23 сентября, 13:49
Дипломат подчеркнул, что все утверждения Украины в рамках этого разбирательства безосновательны. По его словам, во время прошедших слушаний Россия представила убедительные доказательства того, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву.
После заседания Кузьмин выразил мнение, что оно прошло успешно.
«

"Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Думаю, судьям есть над чем подумать", — отметил он.

По словам дипломата, интересы Москвы отстаивала большая команда, на слушаниях также выступили свидетели и различные эксперты.
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13 сентября, 17:53
Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Киевом в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Представители Украины подали тогда заявление, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвинил Москву в нарушении своих прав и потребовал компенсировать якобы нанесенный ущерб. МИД России ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге примет представленные Москвой доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.
Поскольку Крым в результате референдума в 2014 году стал частью России, то она в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к полуострову. При этом претензии Украины относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом. Другой приведенный Москвой довод состоит в том, что Азовское море и Керченский пролив, в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в их использовании от 2003 года, являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения Конвенции 1982 года.
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Суд ООН установил России срок для подачи контрмеморандума по иску Украины
9 февраля, 15:18
Кроме того, Россия и Украина при ратификации этого документа заявили о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД. Со ссылкой на Конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне".
В ведомстве, ссылаясь на этот документ, заявляли, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении этих категорий Москва и Киев выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования противоречий.
Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих решение спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, резюмировали в МИД.
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