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На пропалестинской манифестации в Риме задержали около 40 человек - РИА Новости, 05.10.2024
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22:12 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/rim-1976562267.html
На пропалестинской манифестации в Риме задержали около 40 человек
На пропалестинской манифестации в Риме задержали около 40 человек - РИА Новости, 05.10.2024
На пропалестинской манифестации в Риме задержали около 40 человек
Почти 40 человек задержаны на манифестации в поддержку Палестины в Риме, которая переросла в столкновения с полицией, в ходе них пострадали 24 сотрудника служб... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:12
2024-10-05T22:12
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РИМ, 5 окт - РИА Новости. Почти 40 человек задержаны на манифестации в поддержку Палестины в Риме, которая переросла в столкновения с полицией, в ходе них пострадали 24 сотрудника служб правопорядка, сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянской столицы. "Доставлены в квестуры 38 человек из различных городов, им выписаны постановления о высылке из Рима. Пострадали 20 полицейских и четверо сотрудников Финансовой гвардии", - сказал представитель полиции. По сообщению издания Post, в столкновениях также пострадали трое протестующих и два фотографа. Ранее сообщалось, что полицейские в центре Рима применили водометы для разгона манифестации после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию дорожными знаками, взрывпакетами и шашками со слезоточивым газом. На площади появились шашки со слезоточивым газом, которые манифестанты пинали в сторону бронеавтомобилей. Для разгона агрессивных активистов на площадь выехали водометы и группы полицейских со щитами, вступившие с столкновения c применением дубинок. На площади Порта-Сан-Паоло у античной пирамиды Цестия в субботу днем собрались несколько тысяч человек, по оценкам самих участников акции - семь тысяч.
https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241005/praga-1976561035.html
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в мире, рим, палестина, израиль, италия
В мире, Рим, Палестина, Израиль, Италия
На пропалестинской манифестации в Риме задержали около 40 человек

Полиция: 38 человек задержаны на манифестации в поддержку Палестины в Риме

© AP Photo / Andrew MedichiniСтолкновения итальянской полиции и демонстрантов во время марша в поддержку Палестины в Рим
Столкновения итальянской полиции и демонстрантов во время марша в поддержку Палестины в Рим - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Столкновения итальянской полиции и демонстрантов во время марша в поддержку Палестины в Рим
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РИМ, 5 окт - РИА Новости. Почти 40 человек задержаны на манифестации в поддержку Палестины в Риме, которая переросла в столкновения с полицией, в ходе них пострадали 24 сотрудника служб правопорядка, сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянской столицы.
«
"Доставлены в квестуры 38 человек из различных городов, им выписаны постановления о высылке из Рима. Пострадали 20 полицейских и четверо сотрудников Финансовой гвардии", - сказал представитель полиции.
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По сообщению издания Post, в столкновениях также пострадали трое протестующих и два фотографа.
Ранее сообщалось, что полицейские в центре Рима применили водометы для разгона манифестации после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию дорожными знаками, взрывпакетами и шашками со слезоточивым газом. На площади появились шашки со слезоточивым газом, которые манифестанты пинали в сторону бронеавтомобилей.
Для разгона агрессивных активистов на площадь выехали водометы и группы полицейских со щитами, вступившие с столкновения c применением дубинок.
На площади Порта-Сан-Паоло у античной пирамиды Цестия в субботу днем собрались несколько тысяч человек, по оценкам самих участников акции - семь тысяч.
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