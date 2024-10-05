https://ria.ru/20241005/rastrata-1976471502.html

Свидетели подтвердили причастность экс-следователя Избенко к растрате

Свидетели подтвердили причастность экс-следователя Избенко к растрате - РИА Новости, 05.10.2024

Свидетели подтвердили причастность экс-следователя Избенко к растрате

Показания свидетелей подтверждают подозрения в причастности бывшего заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:21

2024-10-05T05:21

2024-10-05T05:21

россия

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ту-134

происшествия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Показания свидетелей подтверждают подозрения в причастности бывшего заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александра Избенко к крупной растрате, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в инкриминируемых Избенко А.Н. деяний, которое усматривается из заключений фотовидеотехнических, оценочных, молекулярно-генетической и комплексной фоноскопической и портретной судебных экспертиз, результатов осмотра его служебного кабинета, показаний свидетелей … протоколов обысков в жилище обвиняемых по находившимся в его производстве уголовным делам", - сказано в документах. Басманный суд Москвы в пятницу продлил Избенко срок ареста до 26 октября. Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Избенко обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ ("присвоение или растрата"). Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, ему вменяют 16 эпизодов совершения преступлений. Дело против Избенко возбудили в октябре 2023 года. Как сообщал "Коммерсантъ", Избенко вменяют хищение вещественных доказательств из четырех расследованных им уголовных дел, включая крушение самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск. На похищенные из спецхранилища деньги полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость, которые оформлял на свою гражданскую супругу, тестя и других родственников. Потерпевшими от действий Александра Избенко признаны полтора десятка физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные деньги и ценности, пишет издание. Из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Избенко в период проведения инвентаризации имущества, подав 29 сентября 2023 года рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, выехал с места жительства в ДНР, отключил телефон и стал скрываться, проживая в доме родителей своей сожительницы. Его местонахождение было установлено в ходе проведения ФСБ России по поручению следствия оперативно-розыскных мероприятий.

https://ria.ru/20240927/sanktsii-1975003355.html

https://ria.ru/20241003/peterburg-1976259576.html

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россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-134, происшествия