https://ria.ru/20241005/rakety-1976554881.html

ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам

ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам - РИА Новости, 05.10.2024

ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам

Иранские ракеты попали по двум базам ВВС Израиля, но ни один самолет не пострадал, заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:47

2024-10-05T20:47

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Иранские ракеты попали по двум базам ВВС Израиля, но ни один самолет не пострадал, заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали. Обе базы функционируют в полную силу", — сказал он.В минувшую пятницу верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный удар по Израилю был минимальным наказанием за его преступления. Он добавил, что при необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства мощно и решительно, причем "не будет ни медлить, ни торопиться".Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил КСИР, атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241005/izrail-1976509785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, армия обороны израиля (цахал)