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ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам - РИА Новости, 05.10.2024
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20:47 05.10.2024 (обновлено: 21:09 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/rakety-1976554881.html
ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам
ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам - РИА Новости, 05.10.2024
ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам
Иранские ракеты попали по двум базам ВВС Израиля, но ни один самолет не пострадал, заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:47
2024-10-05T21:09
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Иранские ракеты попали по двум базам ВВС Израиля, но ни один самолет не пострадал, заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.&quot;Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали. Обе базы функционируют в полную силу&quot;, — сказал он.В минувшую пятницу верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный удар по Израилю был минимальным наказанием за его преступления. Он добавил, что при необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства мощно и решительно, причем "не будет ни медлить, ни торопиться".Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил КСИР, атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241005/izrail-1976509785.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ признала, что иранские ракеты попали по двум авиабазам

ЦАХАЛ: иранские ракеты попали по двум авиабазам, но самолеты не пострадали

© AP Photo / Majdi MohammedРакеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Иранские ракеты попали по двум базам ВВС Израиля, но ни один самолет не пострадал, заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«

"Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали. Обе базы функционируют в полную силу", — сказал он.

Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
ЦАХАЛ готовит ответ на ракетную атаку Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 13:36
В минувшую пятницу верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный удар по Израилю был минимальным наказанием за его преступления. Он добавил, что при необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства мощно и решительно, причем "не будет ни медлить, ни торопиться".
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил КСИР, атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, заявил посол Джалали
4 октября, 21:20
По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг
4 октября, 20:44
 
В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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