Рейтинг@Mail.ru
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 05.10.2024 (обновлено: 12:11 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/putin-1976500294.html
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:04
2024-10-05T12:11
в мире
таджикистан
россия
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
ДУШАНБЕ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. "Главы государств в ходе разговора обсудили состояние и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что Рахмон выразил уверенность в том, что стороны дальнейшими совместными усилиями и впредь обеспечат продвижение отношений сотрудничества во благо двух дружественных народов. "Главы двух государств также обменялись мнениями по тематике предстоящих контактов и встреч на высшем уровне", - говорится в информации. В заключении разговора президент Таджикистана выразил признательность за тёплые поздравления, отметил, что "его (Путина) добрые слова и пожелания относит ко всему народу Таджикистана".
https://ria.ru/20240917/feyk-1973260352.html
https://ria.ru/20240907/putin--1971327840.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин по телефону поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
"Главы государств в ходе разговора обсудили состояние и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества", - говорится в информации.
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Россия и Таджикистан будут совместно бороться с дезинформацией
17 сентября, 19:40
Пресс-служба отмечает, что Рахмон выразил уверенность в том, что стороны дальнейшими совместными усилиями и впредь обеспечат продвижение отношений сотрудничества во благо двух дружественных народов.
"Главы двух государств также обменялись мнениями по тематике предстоящих контактов и встреч на высшем уровне", - говорится в информации.
В заключении разговора президент Таджикистана выразил признательность за тёплые поздравления, отметил, что "его (Путина) добрые слова и пожелания относит ко всему народу Таджикистана".
Владимир Путин и Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
7 сентября, 21:04
 
В миреТаджикистанРоссияЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала