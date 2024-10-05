https://ria.ru/20241005/putin-1976500294.html

Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024

Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:04

2024-10-05T12:04

2024-10-05T12:11

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ДУШАНБЕ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. "Главы государств в ходе разговора обсудили состояние и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что Рахмон выразил уверенность в том, что стороны дальнейшими совместными усилиями и впредь обеспечат продвижение отношений сотрудничества во благо двух дружественных народов. "Главы двух государств также обменялись мнениями по тематике предстоящих контактов и встреч на высшем уровне", - говорится в информации. В заключении разговора президент Таджикистана выразил признательность за тёплые поздравления, отметил, что "его (Путина) добрые слова и пожелания относит ко всему народу Таджикистана".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон