https://ria.ru/20241005/putin-1976500294.html
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:04
2024-10-05T12:04
2024-10-05T12:11
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ДУШАНБЕ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. "Главы государств в ходе разговора обсудили состояние и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что Рахмон выразил уверенность в том, что стороны дальнейшими совместными усилиями и впредь обеспечат продвижение отношений сотрудничества во благо двух дружественных народов. "Главы двух государств также обменялись мнениями по тематике предстоящих контактов и встреч на высшем уровне", - говорится в информации. В заключении разговора президент Таджикистана выразил признательность за тёплые поздравления, отметил, что "его (Путина) добрые слова и пожелания относит ко всему народу Таджикистана".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин по телефону поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил сотрудничество
ДУШАНБЕ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Путин позвонил по телефону Эмомали Рахмону и тепло поздравил лидера Таджикистана с днем рождения и выразил свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
"Главы государств в ходе разговора обсудили состояние и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества", - говорится в информации.
Пресс-служба отмечает, что Рахмон
выразил уверенность в том, что стороны дальнейшими совместными усилиями и впредь обеспечат продвижение отношений сотрудничества во благо двух дружественных народов.
"Главы двух государств также обменялись мнениями по тематике предстоящих контактов и встреч на высшем уровне", - говорится в информации.
В заключении разговора президент Таджикистана выразил признательность за тёплые поздравления, отметил, что "его (Путина) добрые слова и пожелания относит ко всему народу Таджикистана".