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Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024
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09:08 05.10.2024 (обновлено: 09:23 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/putin-1976480696.html
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:08
2024-10-05T09:23
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение отношений стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю вас с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. В России ценят ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме."В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.
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таджикистан, москва, россия, политика, владимир путин, эмомали рахмон, шос, снг, одкб
Таджикистан, Москва, Россия, Политика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ШОС, СНГ, ОДКБ
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин: в России ценят усилия Эмомали Рахмона по укреплению отношений двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение отношений стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю вас с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. В России ценят ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме.
"В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.
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ТаджикистанМоскваРоссияПолитикаВладимир ПутинЭмомали РахмонШОССНГОДКБ
 
 
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