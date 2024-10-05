https://ria.ru/20241005/putin-1976480696.html

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:08

2024-10-05T09:08

2024-10-05T09:23

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владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение отношений стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю вас с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. В России ценят ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме."В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.

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Дарья Буймова

таджикистан, москва, россия, политика, владимир путин, эмомали рахмон, шос, снг, одкб