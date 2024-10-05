https://ria.ru/20241005/putin-1976480696.html
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:08
2024-10-05T09:08
2024-10-05T09:23
таджикистан
москва
россия
политика
владимир путин
эмомали рахмон
шос
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_8dec123b65ab91000c9488e4f0b1430b.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что в России ценят его усилия, направленные на упрочение отношений стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю вас с Днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. В России ценят ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме."В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html
таджикистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_283c54dbd696370b8880fc151f5d1898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, москва, россия, политика, владимир путин, эмомали рахмон, шос, снг, одкб
Таджикистан, Москва, Россия, Политика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ШОС, СНГ, ОДКБ
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин: в России ценят усилия Эмомали Рахмона по укреплению отношений двух стран