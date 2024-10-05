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В Москве начался сезон миграции перелетных птиц

В Москве начался сезон миграции перелетных птиц - РИА Новости, 05.10.2024

В Москве начался сезон миграции перелетных птиц

В Москве начался сезон миграции перелетных птиц, уже улетели стрижи, кукушки и козодои, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:31

2024-10-05T08:31

2024-10-05T17:21

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Москве начался сезон миграции перелетных птиц, уже улетели стрижи, кукушки и козодои, сообщил РИА Новости орнитолог Вадим Мишин. "Сезон миграции уже идет, он в самом разгаре. От нас уже улетели стрижи полностью, кукушки улетели, козодои. Буквально сейчас происходит очень интересное явление, так называемая осенняя тяга вальдшнепов. Это старый охотничий термин своеобразный, это время, когда охотники бросали все свои дела и выходили на так называемую тягу. <...> Вот сейчас именно самый-самый разгар миграции вальдшнепов через Московский регион", — рассказал он.Он добавил, что на юг уже собираются и многие певчие птицы, среди них дрозды и скворцы. Вскоре в Москву начнут прилетать северные птицы на зимовку, ожидается, что миграция завершится к ноябрю. При этом перелеты птиц не связаны с температурой воздуха, а значит, затянувшееся в Москве лето на процессы миграции никак не повлияло. "Порыв к миграции связан не с температурой, а с астрономическими явлениями, по предположению орнитологов, потому что точно это знать довольно сложно. Но все-таки пришли к выводу, что здесь определяющую роль играет соотношение продолжительности светового дня и ночи. И когда наступает определенный момент вот этого соотношения, это срабатывает как триггер для запуска миграции", — объяснил Мишин. Орнитолог подчеркнул, что такой крупный город, как Москва, представляет серьезную опасность для мигрирующих птиц, для них это неестественная среда, поскольку город имеет свой режим освещения. Кроме того, стеклянные окна, витрины и другие отражающие поверхности создают у птиц ложное впечатление перспективы. Из-за этого они не всегда осознают, что перед ними препятствие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва