https://ria.ru/20241005/proryv-1976508724.html
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:29
2024-10-05T13:29
2024-10-05T13:34
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кубаткин, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николаево-дарьино, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Бояро-Лежичи, Водолаги, Катериновка, Конотоп, Мирополье, Марс, Мирлоги, Павловка, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы, Фрунзенка, Хотень, Шпиль и Ямполь.
https://ria.ru/20241005/akhmat-1976497617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кубаткин, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николаево-дарьино, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области
и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Бояро-Лежичи, Водолаги, Катериновка, Конотоп
, Мирополье, Марс
, Мирлоги, Павловка, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы
, Фрунзенка, Хотень, Шпиль и Ямполь
.