https://ria.ru/20241005/proryv-1976508724.html

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:29

2024-10-05T13:29

2024-10-05T13:34

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кубаткин, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николаево-дарьино, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Бояро-Лежичи, Водолаги, Катериновка, Конотоп, Мирополье, Марс, Мирлоги, Павловка, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы, Фрунзенка, Хотень, Шпиль и Ямполь.

https://ria.ru/20241005/akhmat-1976497617.html

https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976508335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность