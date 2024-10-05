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Пошлины ЕС затронут почти треть китайского экспорта электромобилей - РИА Новости, 05.10.2024
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16:55 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/poshliny-1976531402.html
Пошлины ЕС затронут почти треть китайского экспорта электромобилей
Пошлины ЕС затронут почти треть китайского экспорта электромобилей - РИА Новости, 05.10.2024
Пошлины ЕС затронут почти треть китайского экспорта электромобилей
Новые пошлины, которые Евросоюз планирует ввести на электромобили из КНР затронет почти 31% всего китайского экспорта таких машин, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:55
2024-10-05T16:55
экономика
авто
китай
брюссель
пекин
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новые пошлины, которые Евросоюз планирует ввести на электромобили из КНР затронет почти 31% всего китайского экспорта таких машин, подсчитало РИА Новости по данным местной таможенной службы. Накануне Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября 2024 года. Так, по данным таможни Китая, по итогам первых восьми месяцев 2024 года КНР поставила ЕС электромобилей на 8,5 миллиарда долларов. Это 30,8% от объема всего экспорта. Самым крупным покупателем китайских электрокаров по итогам января-августа 2024 года, как и годом ранее, стала Бельгия: ее покупки достигли 4,7 миллиарда долларов, это почти 55% всех поставок в ЕС. Второе место, поменявшись с Испанией, заняла Германия, купившая электрокаров на 1,19 миллиарда долларов (14%). Замкнула тройку Испания с 1,06 миллиардами долларов (12,5%). Следом расположились Словения - 697,4 миллиона долларов (8,2%), Швеция - 283,2 миллиона (3,3%), Нидерланды - 261,9 миллиона (3,1%), Италия - 104,6 миллиона (1,2%). Замкнули тройку Франция (89,5 миллиона), Польша (58,8 миллиона) и Румыния (16,8 миллиона). Больше всего покупки электромобилей из Китая за год нарастили Кипр - в 21,9 раза, до 1,5 миллиона долларов, Люксембург - в 21,8 раза (до 7,5 миллиона) и Эстония - в 12,9 раза (до 5,9 миллиона). Также заметно вырос импорт в Ирландию - в 5,3 раза, до 7,8 миллиона долларов, Румынию - в 3,5 раза и Венгрию - в 2,6 раза до 1,7 миллиона долларов. Еврокомиссия в июле сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. Китай после решения Брюсселя инициировал в августе в ВТО процедуру урегулирования споров. Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, КНР сможет потребовать, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение специальной судебной коллегии.
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экономика, авто, китай, брюссель, пекин, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Авто, Китай, Брюссель, Пекин, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Пошлины ЕС затронут почти треть китайского экспорта электромобилей

Таможенники: новые пошлины на электромобили из КНР затронут 31 процент экспорта

© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новые пошлины, которые Евросоюз планирует ввести на электромобили из КНР затронет почти 31% всего китайского экспорта таких машин, подсчитало РИА Новости по данным местной таможенной службы.
Накануне Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября 2024 года.
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Так, по данным таможни Китая, по итогам первых восьми месяцев 2024 года КНР поставила ЕС электромобилей на 8,5 миллиарда долларов. Это 30,8% от объема всего экспорта.
Самым крупным покупателем китайских электрокаров по итогам января-августа 2024 года, как и годом ранее, стала Бельгия: ее покупки достигли 4,7 миллиарда долларов, это почти 55% всех поставок в ЕС. Второе место, поменявшись с Испанией, заняла Германия, купившая электрокаров на 1,19 миллиарда долларов (14%). Замкнула тройку Испания с 1,06 миллиардами долларов (12,5%).
Следом расположились Словения - 697,4 миллиона долларов (8,2%), Швеция - 283,2 миллиона (3,3%), Нидерланды - 261,9 миллиона (3,1%), Италия - 104,6 миллиона (1,2%). Замкнули тройку Франция (89,5 миллиона), Польша (58,8 миллиона) и Румыния (16,8 миллиона).
Больше всего покупки электромобилей из Китая за год нарастили Кипр - в 21,9 раза, до 1,5 миллиона долларов, Люксембург - в 21,8 раза (до 7,5 миллиона) и Эстония - в 12,9 раза (до 5,9 миллиона). Также заметно вырос импорт в Ирландию - в 5,3 раза, до 7,8 миллиона долларов, Румынию - в 3,5 раза и Венгрию - в 2,6 раза до 1,7 миллиона долларов.
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Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая
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Еврокомиссия в июле сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
Китай после решения Брюсселя инициировал в августе в ВТО процедуру урегулирования споров. Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, КНР сможет потребовать, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение специальной судебной коллегии.
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ЭкономикаАвтоКитайБрюссельПекинЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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