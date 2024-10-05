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Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:12
2024-10-05T08:12
2024-10-05T12:48
общество
белгородская область
евгений поддубный
вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома", - рассказал Гладков.
https://ria.ru/20240930/zaharova-1975568751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, евгений поддубный, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Евгений Поддубный, Вячеслав Гладков
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области