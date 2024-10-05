Рейтинг@Mail.ru
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 05.10.2024 (обновлено: 12:48 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/poddubnyj-1976477397.html
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:12
2024-10-05T12:48
общество
белгородская область
евгений поддубный
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964768438_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_9bcddab9e9a091a4164a03cab9df1189.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома", - рассказал Гладков.
https://ria.ru/20240930/zaharova-1975568751.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964768438_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_6190c2e3fec2e40e37b585310025bfa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, евгений поддубный, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Евгений Поддубный, Вячеслав Гладков
Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВоенный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома", - рассказал Гладков.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному
30 сентября, 16:47
 
ОбществоБелгородская областьЕвгений ПоддубныйВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала