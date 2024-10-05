https://ria.ru/20241005/poddubnyj-1976477397.html

Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024

Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:12

2024-10-05T08:12

2024-10-05T12:48

общество

белгородская область

евгений поддубный

вячеслав гладков

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Звание почетного гражданина Белгородской области присвоят военкору Евгению Поддубному, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома", - рассказал Гладков.

https://ria.ru/20240930/zaharova-1975568751.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

общество, белгородская область, евгений поддубный, вячеслав гладков