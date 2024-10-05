https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976524920.html

Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов

Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов - РИА Новости, 05.10.2024

Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов

Благодаря воспитательной работе учителей в школах Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:59

2024-10-05T15:59

2024-10-05T16:04

россия

жуковский

московская область (подмосковье)

сергей кравцов

ольга любимова

андрей воробьев

общество

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 5 окт - РИА Новости. Благодаря воспитательной работе учителей в школах Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Благодаря вам (учителям - ред.) ведется эта огромная воспитательная работа. И сегодня, несмотря на все сложности, благодаря вам мы побеждаем в той информационной войне, которая ведется недружественными странами в отношении России. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Пожелать вам здоровья, счастья, успехов, идти только вперед", - сказал Кравцов в рамках церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского. В субботу, 5 октября, в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" подмосковного Жуковского состоялась торжественная церемония открытия новой сцены школьного театра. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html

россия

жуковский

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, жуковский, московская область (подмосковье), сергей кравцов, ольга любимова, андрей воробьев, общество