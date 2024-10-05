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Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов - РИА Новости, 05.10.2024
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15:59 05.10.2024 (обновлено: 16:04 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976524920.html
Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов
Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов - РИА Новости, 05.10.2024
Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов
Благодаря воспитательной работе учителей в школах Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:59
2024-10-05T16:04
россия
жуковский
московская область (подмосковье)
сергей кравцов
ольга любимова
андрей воробьев
общество
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 5 окт - РИА Новости. Благодаря воспитательной работе учителей в школах Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Благодаря вам (учителям - ред.) ведется эта огромная воспитательная работа. И сегодня, несмотря на все сложности, благодаря вам мы побеждаем в той информационной войне, которая ведется недружественными странами в отношении России. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Пожелать вам здоровья, счастья, успехов, идти только вперед", - сказал Кравцов в рамках церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского. В субботу, 5 октября, в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" подмосковного Жуковского состоялась торжественная церемония открытия новой сцены школьного театра. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html
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россия, жуковский, московская область (подмосковье), сергей кравцов, ольга любимова, андрей воробьев, общество
Россия, Жуковский, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Андрей Воробьев, Общество
Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов

Кравцов: благодаря работе учителей в школах РФ побеждает в информационной войне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 5 окт - РИА Новости. Благодаря воспитательной работе учителей в школах Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Благодаря вам (учителям - ред.) ведется эта огромная воспитательная работа. И сегодня, несмотря на все сложности, благодаря вам мы побеждаем в той информационной войне, которая ведется недружественными странами в отношении России. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Пожелать вам здоровья, счастья, успехов, идти только вперед", - сказал Кравцов в рамках церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского.
В субботу, 5 октября, в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" подмосковного Жуковского состоялась торжественная церемония открытия новой сцены школьного театра. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков.
Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
Российский флаг на школьной доске - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В России отмечают День учителя
Вчера, 00:27
 
РоссияЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Сергей КравцовОльга ЛюбимоваАндрей ВоробьевОбщество
 
 
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