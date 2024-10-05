Россия благодаря учителям побеждает в информационной войне, заявил Кравцов
Кравцов: благодаря работе учителей в школах РФ побеждает в информационной войне
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 5 окт - РИА Новости. Благодаря воспитательной работе учителей в школах Россия побеждает в информационной войне против недружественных стран, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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"Благодаря вам (учителям - ред.) ведется эта огромная воспитательная работа. И сегодня, несмотря на все сложности, благодаря вам мы побеждаем в той информационной войне, которая ведется недружественными странами в отношении России. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Пожелать вам здоровья, счастья, успехов, идти только вперед", - сказал Кравцов в рамках церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского.
В субботу, 5 октября, в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" подмосковного Жуковского состоялась торжественная церемония открытия новой сцены школьного театра. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков.
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