https://ria.ru/20241005/paradzhanov-1976385189.html

В Москве пройдет Всероссийский фестиваль в честь 100-летия Параджанова

В Москве пройдет Всероссийский фестиваль в честь 100-летия Параджанова - РИА Новости, 05.10.2024

В Москве пройдет Всероссийский фестиваль в честь 100-летия Параджанова

С 5 по 30 октября в Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Parajanov –fest" к 100-летию режиссера Сергея Параджанова. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:10

2024-10-05T05:10

2024-10-05T05:10

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. С 5 по 30 октября в Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Parajanov –fest" к 100-летию режиссера Сергея Параджанова."Московский Театр имени С. Параджанова и Культурный центр посольства Республики Армения в РФ открывают масштабный фестиваль "Parajanov –fest", который пройдет с 5 по 30 октября на престижных площадках Москвы. В нем примут участие известные деятели культуры и искусства", — сообщается на официальном сайте мероприятия.В рамках форума 5 октября откроется уникальная экспозиции "Тени Параджанова": 100 работ современных художников, посвященных юбилею режиссера.Будет представлена и фотовыставка известных фотохудожников и друзей Параджанова - Юрия Мечитова, Виктора Баженова, проект Татьяны Данильянц "Дары Венеции – Сергею Параджанову". Также состоится показ авторской коллекции известного армянского дизайнера Лилит Меликян "Семь символов Параджанова".В рамках фестиваля 24 октября покажут спектакль Московского театра им. С. Параджанова "Я миру отомщу любовью".Московский театр им. С. Параджанова — один из хранителей культурного наследия мастера в России и лаборатория искусств, посвященная гению армянской и мировой культуры.Завершит форум гала-концерт 30 октября в Колонном зале Центрального Дома Российской Армии с участием джазовой дивы Мариам Мерабовой, чемпионов мира по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой, Театра танца и души Софи Девоян, Маргариты Позоян, Нарека Геворкяна, выдающегося баса- народного артиста Армении Барсега Туманяна и других артистов.

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Светлана Вовк

сергей параджанов, мариам мерабова , москва, россия, армения, куда сходить , что посмотреть