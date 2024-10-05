https://ria.ru/20241005/osadki-1976473775.html

Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни

Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни - РИА Новости, 05.10.2024

Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни

Интенсивные осадки начнутся в центре европейской части России во второй половине дня воскресенья и продолжатся до второй половины дня понедельника, сообщил РИА... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:38

2024-10-05T06:38

2024-10-05T06:38

россия

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Интенсивные осадки начнутся в центре европейской части России во второй половине дня воскресенья и продолжатся до второй половины дня понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу небольшие дожди, в ночь на воскресенье вообще переменная облачность, а вот во второй половине дня в воскресенье, в ночь на понедельник и в первой половине дня в понедельник будут заметные осадки", - сказал Вильфанд. По его словам, дожди в Москве, Подмосковье и прилегающих к ним областям будут не менее интенсивные, чем прошедшие 4 сентября.

https://ria.ru/20241005/zasukha-1976472490.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, общество