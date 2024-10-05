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Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни
Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни - РИА Новости, 05.10.2024
Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни
Интенсивные осадки начнутся в центре европейской части России во второй половине дня воскресенья и продолжатся до второй половины дня понедельника, сообщил РИА... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:38
2024-10-05T06:38
2024-10-05T06:38
россия
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Интенсивные осадки начнутся в центре европейской части России во второй половине дня воскресенья и продолжатся до второй половины дня понедельника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу небольшие дожди, в ночь на воскресенье вообще переменная облачность, а вот во второй половине дня в воскресенье, в ночь на понедельник и в первой половине дня в понедельник будут заметные осадки", - сказал Вильфанд. По его словам, дожди в Москве, Подмосковье и прилегающих к ним областям будут не менее интенсивные, чем прошедшие 4 сентября.
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россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичей предупредили об интенсивных осадках в ближайшие дни
Вильфанд: в Москве и соседних областях на днях ожидаются интенсивные осадки