https://ria.ru/20241005/organizatory-1976480196.html

На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей

На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей - РИА Новости, 05.10.2024

На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей

Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:59

2024-10-05T08:59

2024-10-05T09:00

культура

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка, часть зрителей накануне не попала на выступление, сообщила концертная площадка на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Четвертого октября во время концерта Big Baby Tape клуб А2 остановил запуск зрителей на площадку... Сложившаяся ситуация связана с тем, что, по нашей оценке, организатор продал на мероприятие на 1100 билетов больше, чем вмещает площадка (3500 гостей)", – информирует клуб. Как отмечается, зрителей стали запускать на площадку в 18.00 мск, к 22.00 зал был целиком заполнен, а длина очереди желающих на улице составляла более 200 метров. Концертная площадка информирует, что организатор концерта Big Baby Tape "скрыл информацию о проданных билетах, заявив, что количество гостей превысит вместимость, обозначенную в договоре, не более чем на 10%". Комментарием организатора РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240917/diddy-1973094092.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург