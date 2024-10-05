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На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей - РИА Новости, 05.10.2024
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Культура
 
08:59 05.10.2024 (обновлено: 09:00 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/organizatory-1976480196.html
На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей
На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей - РИА Новости, 05.10.2024
На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей
Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:59
2024-10-05T09:00
культура
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка, часть зрителей накануне не попала на выступление, сообщила концертная площадка на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Четвертого октября во время концерта Big Baby Tape клуб А2 остановил запуск зрителей на площадку... Сложившаяся ситуация связана с тем, что, по нашей оценке, организатор продал на мероприятие на 1100 билетов больше, чем вмещает площадка (3500 гостей)", – информирует клуб. Как отмечается, зрителей стали запускать на площадку в 18.00 мск, к 22.00 зал был целиком заполнен, а длина очереди желающих на улице составляла более 200 метров. Концертная площадка информирует, что организатор концерта Big Baby Tape "скрыл информацию о проданных билетах, заявив, что количество гостей превысит вместимость, обозначенную в договоре, не более чем на 10%". Комментарием организатора РИА Новости пока не располагает.
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Культура, Санкт-Петербург
На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей

Число билетов на концерт Big Baby Tape в Петербурге превысило объем зала

CC BY 4.0 / Oleg Krasavin / Big Baby Tape в 2023Исполнитель Big Baby Tape
Исполнитель Big Baby Tape - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
CC BY 4.0 / Oleg Krasavin / Big Baby Tape в 2023
Исполнитель Big Baby Tape. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка, часть зрителей накануне не попала на выступление, сообщила концертная площадка на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Четвертого октября во время концерта Big Baby Tape клуб А2 остановил запуск зрителей на площадку... Сложившаяся ситуация связана с тем, что, по нашей оценке, организатор продал на мероприятие на 1100 билетов больше, чем вмещает площадка (3500 гостей)", – информирует клуб.
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Как отмечается, зрителей стали запускать на площадку в 18.00 мск, к 22.00 зал был целиком заполнен, а длина очереди желающих на улице составляла более 200 метров.
Концертная площадка информирует, что организатор концерта Big Baby Tape "скрыл информацию о проданных билетах, заявив, что количество гостей превысит вместимость, обозначенную в договоре, не более чем на 10%".
Комментарием организатора РИА Новости пока не располагает.
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