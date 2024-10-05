https://ria.ru/20241005/oon-1976567354.html
СМИ опубликовали данные о финансировании ООН своих офисов в Афганистане
СМИ опубликовали данные о финансировании ООН своих офисов в Афганистане - РИА Новости, 05.10.2024
СМИ опубликовали данные о финансировании ООН своих офисов в Афганистане
ООН направляла около 80 миллионов долларов в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели в течение последних трех лет, сообщило в субботу... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:37
2024-10-05T23:37
2024-10-05T23:37
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ООН направляла около 80 миллионов долларов в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели в течение последних трех лет, сообщило в субботу афганское информагентство Pajhwok со ссылкой на офис Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR) при госдепе США. После падения Кабула, краха Исламской Республики Афганистан и прихода к власти талибов в 2021 году ООН ввела санкции на перевод наличных и безналичных денег в Исламский эмират. Для решения проблемы нехватки средств для финансирования собственной деятельности ООН отправляла в свои афганские офисы около 80 миллионов долларов каждые 10-14 дней, отмечается в сообщении телеканала. По данным SIGAR, в 2022 и 2023 годах ООН направила в Афганистан в общей сложности 3,6 миллиарда долларов. Согласно информации миссии ООН по содействию Афганистану (United Nations Assistance Mission in Afghanistan - UNAMA), эти деньги хранятся на специальных счетах ООН в частных банках. SIGAR отмечает, что эти средства косвенно принесли пользу временному правительству Афганистана и помогли экономике страны.
https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html
https://ria.ru/20240813/afganistan-1965892722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, кабул (город), оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), ООН
СМИ опубликовали данные о финансировании ООН своих офисов в Афганистане
Pajhwok: ООН финансирует свои офисы в Афганистане из расчета $80 млн в 2 недели
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
ООН направляла около 80 миллионов долларов в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели в течение последних трех лет, сообщило в субботу афганское информагентство Pajhwok
со ссылкой на офис Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR) при госдепе США.
После падения Кабула
, краха Исламской Республики Афганистан и прихода к власти талибов в 2021 году ООН ввела санкции на перевод наличных и безналичных денег в Исламский эмират.
Для решения проблемы нехватки средств для финансирования собственной деятельности ООН отправляла в свои афганские офисы около 80 миллионов долларов каждые 10-14 дней, отмечается в сообщении телеканала.
По данным SIGAR, в 2022 и 2023 годах ООН направила в Афганистан в общей сложности 3,6 миллиарда долларов.
Согласно информации миссии ООН по содействию Афганистану (United Nations Assistance Mission in Afghanistan - UNAMA), эти деньги хранятся на специальных счетах ООН в частных банках.
SIGAR отмечает, что эти средства косвенно принесли пользу временному правительству Афганистана и помогли экономике страны.