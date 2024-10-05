https://ria.ru/20241005/odezhda-1976509585.html

Московские компании по выпуску одежды выходят на новые рынки сбыта

Московские компании по выпуску одежды выходят на новые рынки сбыта - РИА Новости, 05.10.2024

Московские компании по выпуску одежды выходят на новые рынки сбыта

На сегодняшний день в столице работают более 340 компаний, производящих одежду, обувь, аксессуары, а также ткани; благодаря помощи города производители имеют... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:00

2024-10-05T14:00

2024-10-05T14:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. На сегодняшний день в столице работают более 340 компаний, производящих одежду, обувь, аксессуары, а также ткани; благодаря помощи города производители имеют возможность расширить ассортимент, нарастить объемы выпуска продукции, обеспечивая тем самым всем необходимым москвичей и жителей других регионов РФ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Ежедневно московские предприятия производят свыше 35 тыс. предметов гардероба: футболки, брюки, школьную форму, спортивные и классические изделия и другую одежду. Благодаря мерам поддержки, разработанным по поручению Сергея Собянина, столичные предприятия динамично продолжают увеличивать объемы выпуска, занимать новые ниши и удовлетворять растущий спрос потребителя", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Он пояснил, что некоторым производителям легпрома присвоены статусы промышленного комплекса или резидента ОЭЗ, которые дают значительные налоговые льготы. Кроме того, Москва предоставляет инвесторам земельные участки в рамках масштабных инвестиционных проектов для размещения производств одежды.К примеру, компания Maneken brand за восемь месяцев этого года в два раза увеличила выпуск одежды авторского дизайна по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производитель выпускает свыше тридцати видов продукции – это худи, брюки, спортивные костюмы, футболки, жилеты и другую одежду. Предприятие оснащено современным экологичным оборудованием.Кроме того, компания с 11-летним опытом работы Pink Bus, занимающаяся печатью на ткани, с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила объем производства в полтора раза. За указанный период производитель использовал свыше сорока тонн ткани. Компания создала более ста новых принтов для печати на разных моделях футболок и свитшотов."Наши товары продаются абсолютно во всех уголках России и в некоторых дружественных странах. Ряд моделей мы стали выпускать из стопроцентного хлопка, остальные шьем из ткани с небольшим добавлением эластана", – цитирует пресс-служба ДИПП слова сооснователя бренда Марии Батюхновой.Она добавила, что в этом году было продано свыше двухсот тысяч изделий. На пике популярности – футболки-варенки.Кроме того, компания "Ольга Сказкина" отшила порядка шести тысяч брюк, платьев, жакетов, платьев, а такжеприступила к выпуску осенней коллекции.По поручению мэра Москвы в столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.Москва является городом с развитым производством. В столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается до 150 технологичных компаний. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240411/ukrasheniya-1939278764.html

https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, россия