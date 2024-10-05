В Белгородской области за сутки пострадали 12 человек
Гладков: за сутки в Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали 12 человек
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов со стороны Украины, четверо из них госпитализированы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 октября.
По десяти районам области было выпущено 122 снаряда, а также 55 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 34 населенных пункта. В пятницу повреждения выявлены в девяти частных домах, трёх производственных зданиях, двух резервуарах, пилораме, 16 транспортных средствах и на территории сельскохозяйственного предприятия.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Первомайский и Поляна, сёлам Муром и Новая Таволжанка выпущены 6 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 12 БПЛА... По уточнённой информации, в селе Новая Таволжанка количество раненых увеличилось до 8 мирных жителей. Двое госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода, шесть пострадавших дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 14 населённым пунктам было выпущено 51 боеприпас и 18 беспилотников. Ранены 4 мирных жителя, двое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В Борисовском районе село Беленькое подверглось обстрелу двумя снарядами. В Валуйском округе по двум селам выпущено 2 боеприпаса, также системой ПВО был сбит один беспилотник. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 10 боеприпасов и сбит один беспилотник. В Грайворонском округе четыре села атакованы с помощью 5 БПЛА и 6 боеприпасов.
"В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка, Романовка, Староселье и Теребрено, хутору Вязовской выпущено 45 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, также нанесён удар с помощью 13 беспилотников… В Ровеньском районе в районе села Ладомировка в результате падения беспилотника произошло возгорание лесополосы — пожар ликвидирован. В Старооскольском городском округе село Песчанка атаковано 3 БПЛА", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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