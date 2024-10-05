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У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 05.10.2024
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21:19 05.10.2024 (обновлено: 21:26 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html
У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху
У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 05.10.2024
У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером заявил, что у Израиля есть обязанность и право отреагировать на ракетную атаку Ирана, и пообещал это... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:19
2024-10-05T21:26
в мире
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иран
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером заявил, что у Израиля есть обязанность и право отреагировать на ракетную атаку Ирана, и пообещал это сделать."Иран уже дважды запустил сотни ракет по нашей территории и по нашим городам, совершив одну из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Ни одна страна в мире не допустила бы такого нападения на свои города и граждан, это касается и Государства Израиль. У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения - и мы это сделаем", - заявил премьер в видеообращении к нации.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html
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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
У Израиля есть право отреагировать на атаку Ирана, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: у Израиля есть обязанность и право отреагировать на атаку Ирана

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером заявил, что у Израиля есть обязанность и право отреагировать на ракетную атаку Ирана, и пообещал это сделать.
"Иран уже дважды запустил сотни ракет по нашей территории и по нашим городам, совершив одну из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Ни одна страна в мире не допустила бы такого нападения на свои города и граждан, это касается и Государства Израиль. У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения - и мы это сделаем", - заявил премьер в видеообращении к нации.
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг
4 октября, 20:44
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛ
4 октября, 15:00
 
В миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуМария ЗахароваДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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