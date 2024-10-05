Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю
Нетаньяху назвал позором призыв Макрона к эмбарго на поставки оружия Израилю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.
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"В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им... Израиль победит с их поддержкой или без нее", - заявил премьер в видеообращении к нации.
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Нетаньяху также посетовал, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия палестинскому движению ХАМАС, ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", движению "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене и другим проиранским силам в регионе.
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"Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю... их позор продлится и после того, как война будет выиграна", - подчеркнул Нетаньяху.
Ранее в субботу Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.