https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html

Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю

Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 05.10.2024

Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:28

2024-10-05T22:28

2024-10-05T22:57

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. "В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им... Израиль победит с их поддержкой или без нее", - заявил премьер в видеообращении к нации. Нетаньяху также посетовал, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия палестинскому движению ХАМАС, ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", движению "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене и другим проиранским силам в регионе. "Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю... их позор продлится и после того, как война будет выиграна", - подчеркнул Нетаньяху. Ранее в субботу Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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