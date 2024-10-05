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Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 05.10.2024
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22:28 05.10.2024 (обновлено: 22:57 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html
Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю
Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 05.10.2024
Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:28
2024-10-05T22:57
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. "В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им... Израиль победит с их поддержкой или без нее", - заявил премьер в видеообращении к нации. Нетаньяху также посетовал, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия палестинскому движению ХАМАС, ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", движению "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене и другим проиранским силам в регионе. "Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю... их позор продлится и после того, как война будет выиграна", - подчеркнул Нетаньяху. Ранее в субботу Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.
https://ria.ru/20240930/netanyakhu-1975599692.html
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в мире, цены на нефть, израиль, иран, франция, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Израиль, Иран, Франция, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хезболла, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю

Нетаньяху назвал позором призыв Макрона к эмбарго на поставки оружия Израилю

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.
«
"В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им... Израиль победит с их поддержкой или без нее", - заявил премьер в видеообращении к нации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Нетаньяху также посетовал, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия палестинскому движению ХАМАС, ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", движению "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене и другим проиранским силам в регионе.
«
"Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю... их позор продлится и после того, как война будет выиграна", - подчеркнул Нетаньяху.
Ранее в субботу Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Посол Ирана назвал израильский "Железный купол" дырявым как дуршлаг
4 октября, 20:44
 
В миреЦены на нефтьИзраильИранФранцияБиньямин НетаньяхуХАМАСХезболлаАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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