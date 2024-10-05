https://ria.ru/20241005/navodnenie-1976506470.html

Наводнение в Боснии и Герцеговине привело к гибели 17 человек

Наводнение в Боснии и Герцеговине привело к гибели 17 человек - РИА Новости, 05.10.2024

Наводнение в Боснии и Герцеговине привело к гибели 17 человек

Разрушительное наводнение в Герцеговино-Неретванском кантоне на юго-западе Боснии и Герцеговины привело к гибели 17 человек, еще 16 считаются пропавшими,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:01

2024-10-05T13:01

2024-10-05T13:01

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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Разрушительное наводнение в Герцеговино-Неретванском кантоне на юго-западе Боснии и Герцеговины привело к гибели 17 человек, еще 16 считаются пропавшими, сообщил премьер Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), хорватско-мусульманской части страны, Нермин Никшич. Его слова цитирует телеканал BH.Проливные дожди и оползни вызвали наводнение в Герцеговино-Неретванском кантоне и в муниципалитете Ябланица. На пресс-конференции в Сараево в пятницу представители Федерального управления гражданской защиты сообщили, что подтвержденное число погибших – 14, но еще больше пропали без вести, цифры не окончательные. Правительство ФБиГ объявило режим стихийного бедствия. "Согласно информации, которой располагаем на данный момент, в Ябланице и поселке Бутуровича-Поле под городом Кониц погибли всего 17 человек, 16 пропали без вести", - заявил премьер ФБиГ Нермина Никшича. Накануне принято решение о том, что телекоммуникационная компания в собственности ФБиГ - BH Telecom - выделит 1,5 миллиона конвертируемых марок (коло 750 тысяч евро – ред.) пострадавшим районам. Власти БиГ направили в пострадавшие от наводнения районы инженерное подразделение армии для оценки ситуации и вертолет МО для эвакуации пострадавших, направлен запрос миротворческой миссии EUFOR о помощи. О готовности оказать помощь в пятницу заявил президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик сообщил о выделении 50 тысяч конвертируемых марок (около 25 тысяч евро - ред.) каждому из пострадавших муниципалитетов. Патриарх Сербский Порфирий распорядился выделить 100 тысяч евро из церковных средств в помощь семьям пострадавших. В СМИ и соцсетях в пятницу распространяются видеозаписи разрушенных домов и дорог, последствий стихии. Речь идёт о гористом относительно труднодоступном районе БиГ близ крупнейшей реки Неретва в хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ.

https://ria.ru/20240925/polsha-1974554655.html

https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, босния и герцеговина, сараево, сербия, александр вучич, милорад додик, патриарх сербский порфирий