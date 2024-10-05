https://ria.ru/20241005/nato-1976506197.html

НАТО хочет дополнительно создать 49 боеспособных бригад, сообщили СМИ

НАТО хочет дополнительно создать 49 боеспособных бригад, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2024

НАТО хочет дополнительно создать 49 боеспособных бригад, сообщили СМИ

НАТО хочет дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на так называемые... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:55

2024-10-05T12:55

2024-10-05T14:49

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. НАТО хочет дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на так называемые минимальные требования к возможностям (Minimum Capability Requirements, MCR), представленные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье."Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боеспособные бригады, то в будущем их число должно быть доведено до 131. Это означает создание дополнительно 49 крупных соединений, которые в бундесвере насчитывают примерно по пять тысяч военнослужащих", — говорится в публикации.Отмечается, что для управления и поддержки этих войск число боевых корпусов нужно увеличить с шести до пятнадцати, а штаб-квартир дивизий — с 24 до 38. Кроме того, альянс планирует в пять раз повысить количество подразделений ПВО — с 293 до 1467.Необходимость наращивания военной мощи НАТО объясняет угрозой, якобы исходящей от России, добавил телеканал.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241004/stoltenberg-1976412958.html

https://ria.ru/20241004/nato-1976399613.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нато, в мире