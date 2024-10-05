НАТО хочет дополнительно создать 49 боеспособных бригад, сообщили СМИ
Welt: НАТО хочет создать 49 новых боеспособных бригад по пять тысяч солдат
Учения НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. НАТО хочет дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на так называемые минимальные требования к возможностям (Minimum Capability Requirements, MCR), представленные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.
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"Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боеспособные бригады, то в будущем их число должно быть доведено до 131. Это означает создание дополнительно 49 крупных соединений, которые в бундесвере насчитывают примерно по пять тысяч военнослужащих", — говорится в публикации.
Отмечается, что для управления и поддержки этих войск число боевых корпусов нужно увеличить с шести до пятнадцати, а штаб-квартир дивизий — с 24 до 38. Кроме того, альянс планирует в пять раз повысить количество подразделений ПВО — с 293 до 1467.
Необходимость наращивания военной мощи НАТО объясняет угрозой, якобы исходящей от России, добавил телеканал.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.