https://ria.ru/20241005/monako-1976557149.html

В Монако председателя парламента обвинили в нарушении тайны следствия

В Монако председателя парламента обвинили в нарушении тайны следствия - РИА Новости, 05.10.2024

В Монако председателя парламента обвинили в нарушении тайны следствия

Суд предъявил председателю парламента Монако Томасу Бреццо обвинение в нарушении тайны следствия в рамках дела об ограблении магазина элитных часов, передает... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:08

2024-10-05T21:08

2024-10-05T21:08

в мире

монако

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суд предъявил председателю парламента Монако Томасу Бреццо обвинение в нарушении тайны следствия в рамках дела об ограблении магазина элитных часов, передает портал Monaco Matin со ссылкой на генпрокурора Монако Стефана Тибо. "Ему (Бреццо - ред.) предъявлены обвинения в соучастии в нарушении тайны следствия, а также в сокрытии этого преступления, поскольку он, как указывает его адвокат, стремился получить доказательства из другого уголовного дела, что сам Бреццо отрицает", - говорится в публикации. Портал отмечает, что Бреццо, согласно предъявленному 20 сентября обвинению, пытался получить данные о ходе расследования по делу об ограблении, произошедшем в мае - тогда из магазина в княжестве были украдены элитные часы на сумму более четырех миллионов евро. При этом Бреццо, по словам прокурора, не пытался препятствовать самому ходу расследования. Согласно информации Monaco Matin, среди клиентов Бреццо, юриста по профессии, числится один из владельцев магазина Сергей Кругликов. Адвокат политика Арно Забальдано сообщила, что обвинение не повлияет на занятие Бреццо государственной должности, а юридическую практику Бреццо, по собственным словам, приостановил с момента перехода на пост председателя парламента.

https://ria.ru/20240913/menyaylo-1972576911.html

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в мире, монако