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Стояногло заявил, что власти Молдавии дискредитировали систему юстиции - РИА Новости, 05.10.2024
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10:51 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/moldaviya-1976492017.html
Стояногло заявил, что власти Молдавии дискредитировали систему юстиции
Стояногло заявил, что власти Молдавии дискредитировали систему юстиции - РИА Новости, 05.10.2024
Стояногло заявил, что власти Молдавии дискредитировали систему юстиции
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил в своем Telegram-канале, что за три года с тех пор как его отстранили с должности генпрокурора, власти РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:51
2024-10-05T10:51
в мире
молдавия
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил в своем Telegram-канале, что за три года с тех пор как его отстранили с должности генпрокурора, власти страны дискредитировали систему юстиции и подорвали доверие к судам. "Три года назад меня задержали, меня арестовали, меня отстранили от должности генерального прокурора, чтобы подчинить себе прокуратуру и устранить любое препятствие на пути к абсолютной власти. Вот только пока они аплодировали сами себе за эту "победу", они умудрились все потерять и уничтожить. Результат: скомпрометированная судебная система, более слабое государство и более разделенное, чем когда-либо, общество", - написал Стояногло. По его словам, с тех пор расследование резонансных дел было заблокировано, а беглецы продолжают разгуливать на свободе, на бизнесменов давят, неудобных людей заставляют замолчать, а реабилитация тех, кого преследовали по политическим критериям, остановлена. "Прошло три года, за которые я узнал, что правосудие можно отложить, но не остановить. ЕСПЧ осудил Молдавию за организованные против меня злоупотребления, а дела, сфабрикованные в политических целях, разваливаются. И, вот сюрприз, я все еще здесь. Более сильный. Более решительно настроенный бороться за справедливость", - подчеркнул Стояногло. Задержание Стояногло произошло 5 октября 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
https://ria.ru/20241004/moldavija-1976397497.html
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958297833.html
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в мире, молдавия, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Стояногло заявил, что власти Молдавии дискредитировали систему юстиции

Стояногло: Молдавия дискредитировала систему юстиции и подорвала доверие к судам

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил в своем Telegram-канале, что за три года с тех пор как его отстранили с должности генпрокурора, власти страны дискредитировали систему юстиции и подорвали доверие к судам.
"Три года назад меня задержали, меня арестовали, меня отстранили от должности генерального прокурора, чтобы подчинить себе прокуратуру и устранить любое препятствие на пути к абсолютной власти. Вот только пока они аплодировали сами себе за эту "победу", они умудрились все потерять и уничтожить. Результат: скомпрометированная судебная система, более слабое государство и более разделенное, чем когда-либо, общество", - написал Стояногло.
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По его словам, с тех пор расследование резонансных дел было заблокировано, а беглецы продолжают разгуливать на свободе, на бизнесменов давят, неудобных людей заставляют замолчать, а реабилитация тех, кого преследовали по политическим критериям, остановлена.
"Прошло три года, за которые я узнал, что правосудие можно отложить, но не остановить. ЕСПЧ осудил Молдавию за организованные против меня злоупотребления, а дела, сфабрикованные в политических целях, разваливаются. И, вот сюрприз, я все еще здесь. Более сильный. Более решительно настроенный бороться за справедливость", - подчеркнул Стояногло.
Задержание Стояногло произошло 5 октября 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
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