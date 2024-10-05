https://ria.ru/20241005/moldaviya-1976482919.html

Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров

Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров - РИА Новости, 05.10.2024

Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обратился к молдавским послам, аккредитованным в странах ЕС, Канаде, США и Японии, с призывом... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:30

2024-10-05T09:30

2024-10-05T09:30

в мире

молдавия

канада

сша

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860441672_0:91:1350:850_1920x0_80_0_0_55f8d914e5158902f13d2bfe083833f5.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обратился к молдавским послам, аккредитованным в странах ЕС, Канаде, США и Японии, с призывом помочь в привлечении финансов для помощи местным фермерам, сообщила пресс-служба Минсельхоза. "Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля созвал послов Молдавии, аккредитованных в странах-членах ЕС, Норвегии, Канаде, Японии и США, на онлайн-заседание. Цель обсуждений - наращивание дипломатических усилий по привлечению международной поддержки для аграрного сектора", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минсельхоза. По словам вице-премьера, в этом году сельскохозяйственные потери достигли рекордного уровня, затронув около 340 000 гектаров. В связи с этим министерство решило создать Фонд солидарности и развития сельского хозяйства. Цель Фонда - финансовая поддержка фермеров, модернизация сельскохозяйственной инфраструктуры, продвижение технологических инноваций и повышение устойчивости к экстремальным климатическим условиям, которые влияют на производительность и стабильность сельского хозяйства Молдавии. В конце сентября Боля направил письма министрам сельского хозяйства стран Европейского союза, США, Канады, Японии и Норвегии, с просьбой поддержать создание Фонда развития и солидарности сельского хозяйства Молдавии. В них говорилось о необходимости немедленной поддержки, которая включает в себя как финансовую помощь, так и предоставление таких ресурсов, как удобрения, дизельное топливо или семена. Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.

https://ria.ru/20240909/moldavija-1971703286.html

https://ria.ru/20241004/moldavija-1976397497.html

молдавия

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, канада, сша, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)