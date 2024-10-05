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Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров - РИА Новости, 05.10.2024
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09:30 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/moldaviya-1976482919.html
Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров
Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров - РИА Новости, 05.10.2024
Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров
Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обратился к молдавским послам, аккредитованным в странах ЕС, Канаде, США и Японии, с призывом... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:30
2024-10-05T09:30
в мире
молдавия
канада
сша
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обратился к молдавским послам, аккредитованным в странах ЕС, Канаде, США и Японии, с призывом помочь в привлечении финансов для помощи местным фермерам, сообщила пресс-служба Минсельхоза. "Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля созвал послов Молдавии, аккредитованных в странах-членах ЕС, Норвегии, Канаде, Японии и США, на онлайн-заседание. Цель обсуждений - наращивание дипломатических усилий по привлечению международной поддержки для аграрного сектора", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минсельхоза. По словам вице-премьера, в этом году сельскохозяйственные потери достигли рекордного уровня, затронув около 340 000 гектаров. В связи с этим министерство решило создать Фонд солидарности и развития сельского хозяйства. Цель Фонда - финансовая поддержка фермеров, модернизация сельскохозяйственной инфраструктуры, продвижение технологических инноваций и повышение устойчивости к экстремальным климатическим условиям, которые влияют на производительность и стабильность сельского хозяйства Молдавии. В конце сентября Боля направил письма министрам сельского хозяйства стран Европейского союза, США, Канады, Японии и Норвегии, с просьбой поддержать создание Фонда развития и солидарности сельского хозяйства Молдавии. В них говорилось о необходимости немедленной поддержки, которая включает в себя как финансовую помощь, так и предоставление таких ресурсов, как удобрения, дизельное топливо или семена. Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
https://ria.ru/20240909/moldavija-1971703286.html
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в мире, молдавия, канада, сша, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
В мире, Молдавия, Канада, США, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров

Боля призвал послов на Западе помочь привлечь средства для молдавских фермеров

© Sputnik / Mihai CarausМолдавский политик Владимир Боля
Молдавский политик Владимир Боля - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавский политик Владимир Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обратился к молдавским послам, аккредитованным в странах ЕС, Канаде, США и Японии, с призывом помочь в привлечении финансов для помощи местным фермерам, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
"Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля созвал послов Молдавии, аккредитованных в странах-членах ЕС, Норвегии, Канаде, Японии и США, на онлайн-заседание. Цель обсуждений - наращивание дипломатических усилий по привлечению международной поддержки для аграрного сектора", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минсельхоза.
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По словам вице-премьера, в этом году сельскохозяйственные потери достигли рекордного уровня, затронув около 340 000 гектаров. В связи с этим министерство решило создать Фонд солидарности и развития сельского хозяйства. Цель Фонда - финансовая поддержка фермеров, модернизация сельскохозяйственной инфраструктуры, продвижение технологических инноваций и повышение устойчивости к экстремальным климатическим условиям, которые влияют на производительность и стабильность сельского хозяйства Молдавии.
В конце сентября Боля направил письма министрам сельского хозяйства стран Европейского союза, США, Канады, Японии и Норвегии, с просьбой поддержать создание Фонда развития и солидарности сельского хозяйства Молдавии. В них говорилось о необходимости немедленной поддержки, которая включает в себя как финансовую помощь, так и предоставление таких ресурсов, как удобрения, дизельное топливо или семена.
Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
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