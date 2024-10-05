https://ria.ru/20241005/mikhaylov-1976515759.html

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова - РИА Новости, 05.10.2024

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:35

2024-10-05T14:35

2024-10-05T14:35

культура

москва

рсфср

сергей собянин

александр михайлов (генерал-майор)

культура

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. "Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям. Незабываемые спектакли и фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего театра и кино. Дар педагога помогает Вам раскрывать молодые таланты, приумножать славные традиции российской актерской школы. Желаю Вам, уважаемый Александр Яковлевич, крепкого здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20240427/mikhaylov-1942810604.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, рсфср, сергей собянин, александр михайлов (генерал-майор), культура