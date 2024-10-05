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Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова - РИА Новости, 05.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:35 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/mikhaylov-1976515759.html
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова - РИА Новости, 05.10.2024
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:35
2024-10-05T14:35
культура
москва
рсфср
сергей собянин
александр михайлов (генерал-майор)
культура
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. "Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям. Незабываемые спектакли и фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего театра и кино. Дар педагога помогает Вам раскрывать молодые таланты, приумножать славные традиции российской актерской школы. Желаю Вам, уважаемый Александр Яковлевич, крепкого здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия", - говорится в телеграмме.
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москва, рсфср, сергей собянин, александр михайлов (генерал-майор), культура
Культура, Москва, РСФСР, Сергей Собянин, Александр Михайлов (генерал-майор), Культура
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Александр Михайлов
Народный артист РСФСР Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист РСФСР Александр Михайлов . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.
"Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям. Незабываемые спектакли и фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего театра и кино. Дар педагога помогает Вам раскрывать молодые таланты, приумножать славные традиции российской актерской школы. Желаю Вам, уважаемый Александр Яковлевич, крепкого здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия", - говорится в телеграмме.
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