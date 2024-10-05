https://ria.ru/20241005/mikhaylov-1976515759.html
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова - РИА Новости, 05.10.2024
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:35
2024-10-05T14:35
2024-10-05T14:35
культура
москва
рсфср
сергей собянин
александр михайлов (генерал-майор)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976127514_0:119:3132:1881_1920x0_80_0_0_b0c376ebbea1c87569fc43c06be779bc.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. "Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям. Незабываемые спектакли и фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего театра и кино. Дар педагога помогает Вам раскрывать молодые таланты, приумножать славные традиции российской актерской школы. Желаю Вам, уважаемый Александр Яковлевич, крепкого здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20240427/mikhaylov-1942810604.html
москва
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976127514_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_d3bb434efb1f8c13751e9c2d9f1319e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рсфср, сергей собянин, александр михайлов (генерал-майор), культура
Культура, Москва, РСФСР, Сергей Собянин, Александр Михайлов (генерал-майор), Культура
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Михайлова
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова