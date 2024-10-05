https://ria.ru/20241005/migranty-1976521219.html

При переправе через Ла-Манш погибли несколько мигрантов, в их числе ребенок

При переправе через Ла-Манш погибли несколько мигрантов, в их числе ребенок - РИА Новости, 05.10.2024

При переправе через Ла-Манш погибли несколько мигрантов, в их числе ребенок

При попытке пересечь Ла-Манш погибли несколько мигрантов

2024-10-05T15:24

2024-10-05T15:24

2024-10-05T15:24

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великобритания

ла-манш

франция

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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Несколько мигрантов, в том числе ребёнок, погибли при попытке добраться из Франции до Великобритании на лодке через пролив Ла-Манш, сообщил в субботу глава французского МВД Брюно Ретайо. Ранее агентство Франс Пресс сообщало о гибели одного мигранта при переправе через Ла-Манш. "Сегодня несколько человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш. Ребёнок был затоптан насмерть на лодке", - написал министр на своей странице в соцсети X. Глава МВД пообещал, что новое правительство усилит борьбу с преступными группировками, занимающимися организацией нелегального провоза мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысяч нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20241004/migranty-1976234576.html

https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html

великобритания

ла-манш

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, ла-манш, франция