https://ria.ru/20241005/mid-1976551167.html

МИД оценил слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе

МИД оценил слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе - РИА Новости, 05.10.2024

МИД оценил слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:20

2024-10-05T20:20

2024-10-05T20:27

россия

в мире

украина

гаага

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

керченский пролив

азовское море

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ГААГА, 5 окт - РИА Новости. Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для России, была представлена субстантивная позиция, заявил журналистам глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Россия призвала суд признать все требования Украины выходящими за его юрисдикцию и неприемлемыми."Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Я думаю, что судьям есть над чем подумать", - сообщил Кузьмин после слушаний.По его словам, интересы России отстаивала большая команда, а на слушаниях выступили свидетели и различные эксперты.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.В МИД РФ ранее выражали надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года.Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ.Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД.В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.

https://ria.ru/20240924/kreml-1974408919.html

https://ria.ru/20240923/mid-1974274083.html

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974352575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, украина, гаага, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), керченский пролив, азовское море