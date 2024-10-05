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Матвиенко призвала сохранять ключевую роль учителя в образовании в эпоху ИИ - РИА Новости, 05.10.2024
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00:16 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464998.html
Матвиенко призвала сохранять ключевую роль учителя в образовании в эпоху ИИ
Матвиенко призвала сохранять ключевую роль учителя в образовании в эпоху ИИ - РИА Новости, 05.10.2024
Матвиенко призвала сохранять ключевую роль учителя в образовании в эпоху ИИ
В эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников нужно не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить её, РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:16
2024-10-05T00:16
россия
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников нужно не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить её, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В России 5 октября отмечается День учителя. "Мы обязаны понимать, что сегодня мы вступаем в принципиально новую реальность – эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников. Совершенно очевидно, что стремительный, всё ускоряющийся прогресс будет менять нашу жизнь, наше общество", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. По её словам, изменения затронут и школу, систему воспитания. "Но я уверена, что даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить её. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так", - отметила законодатель. Спикер убеждена, что сама школа должна остаться "институтом непосредственного общения, живого диалога педагога и ученика". "Я не представляю, чтобы в этом общении место учителя мог целиком и равноценно занять робот. Мы по этому пути не пойдём", - подчеркнула она. Бумажная работаМатвиенко также отметила, что нужно довести до конца работу, которую уже начали, – реально избавить учителей от непрофильной, излишней бюрократической нагрузки, отнимающей немало сил и времени. Освободить от всего, что мешает им в общении с учениками. Нормативная база для этого создана. "Однако мониторинг показывает, что закон, принятый в 2022 году, призванный снизить объём бумажной работы учителя, слишком вольно трактуется на местах, и во многих субъектах Федерации педагоги так и не ощутили эффекта. И важная задача федеральных властей, в том числе сенаторов, которые представляют регионы, добиться точного и неукоснительного исполнения законодательства", - написала она. Ещё один принятый закон, который запрещает местным властям самовольно требовать от педагогов готовить дополнительную избыточную отчётность, не указанную в министерском перечне, – вступит в силу 1 марта 2025 года, напомнила Матвиенко. "Надеемся, что он также существенно разгрузит учителей. И могу сказать, что в следующую весеннюю сессию одной из задач Совета Федерации будет отслеживание того, как заработает на земле этот механизм", - подчеркнула она. Кроме того, нужно обратить внимание на острую нехватку учительских кадров в малых городах и посёлках. Министерство просвещения готовит Комплексную стратегию развития системы школьного образования на период до 2030 года, написала политик. "Я убеждена: необходимо, чтобы она была увязана со Стратегией пространственного развития РФ на тот же период. Цель последней – не допустить, чтобы обжитая Россия, что называется, сжалась до нескольких агломераций. Значит, нужно создавать возможности для сохранения малых поселений", - отметила спикер. А для этого требуется обеспечить условия для привлечения в провинцию учителей, прежде всего, молодых, энергичных. "На следующей неделе в правительстве РФ пройдёт обсуждение перспектив пространственного развития страны, и я очень рассчитываю, что и эта составляющая не выпадет из Стратегии", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976464602.html
https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464730.html
https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464434.html
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россия, общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала сохранять ключевую роль учителя в образовании в эпоху ИИ

Матвиенко: в эпоху ИИ нужно сохранить ключевую роль учителя в образовании

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников нужно не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить её, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В России 5 октября отмечается День учителя.
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"Мы обязаны понимать, что сегодня мы вступаем в принципиально новую реальность – эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников. Совершенно очевидно, что стремительный, всё ускоряющийся прогресс будет менять нашу жизнь, наше общество", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
По её словам, изменения затронут и школу, систему воспитания. "Но я уверена, что даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить её. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так", - отметила законодатель.
Спикер убеждена, что сама школа должна остаться "институтом непосредственного общения, живого диалога педагога и ученика". "Я не представляю, чтобы в этом общении место учителя мог целиком и равноценно занять робот. Мы по этому пути не пойдём", - подчеркнула она.

Бумажная работа

Матвиенко также отметила, что нужно довести до конца работу, которую уже начали, – реально избавить учителей от непрофильной, излишней бюрократической нагрузки, отнимающей немало сил и времени. Освободить от всего, что мешает им в общении с учениками. Нормативная база для этого создана. "Однако мониторинг показывает, что закон, принятый в 2022 году, призванный снизить объём бумажной работы учителя, слишком вольно трактуется на местах, и во многих субъектах Федерации педагоги так и не ощутили эффекта. И важная задача федеральных властей, в том числе сенаторов, которые представляют регионы, добиться точного и неукоснительного исполнения законодательства", - написала она.
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Ещё один принятый закон, который запрещает местным властям самовольно требовать от педагогов готовить дополнительную избыточную отчётность, не указанную в министерском перечне, – вступит в силу 1 марта 2025 года, напомнила Матвиенко. "Надеемся, что он также существенно разгрузит учителей. И могу сказать, что в следующую весеннюю сессию одной из задач Совета Федерации будет отслеживание того, как заработает на земле этот механизм", - подчеркнула она.
Кроме того, нужно обратить внимание на острую нехватку учительских кадров в малых городах и посёлках. Министерство просвещения готовит Комплексную стратегию развития системы школьного образования на период до 2030 года, написала политик.
"Я убеждена: необходимо, чтобы она была увязана со Стратегией пространственного развития РФ на тот же период. Цель последней – не допустить, чтобы обжитая Россия, что называется, сжалась до нескольких агломераций. Значит, нужно создавать возможности для сохранения малых поселений", - отметила спикер.
А для этого требуется обеспечить условия для привлечения в провинцию учителей, прежде всего, молодых, энергичных. "На следующей неделе в правительстве РФ пройдёт обсуждение перспектив пространственного развития страны, и я очень рассчитываю, что и эта составляющая не выпадет из Стратегии", - заключила парламентарий.
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