https://ria.ru/20241005/malayziya-1976526014.html

Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием

Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием - РИА Новости, 05.10.2024

Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины, указав на то, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на убийства в секторе Газа. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:10

2024-10-05T16:10

2024-10-05T16:22

в мире

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сша

малайзия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины, указав на то, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на убийства в секторе Газа. В интервью телеканалу CNBC Анвар высказал активную поддержку Палестины, а также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. Кроме того, премьер усомнился в двойных стандартах международного сообщества, противопоставив значительную поддержку Украины отсутствию решительных действий по прекращению насилия в секторе Газа. "Почему мы говорим о демократии и правах человека, если мы потворствуем зверствам и геноциду, происходящим ежедневно?" — отметил он. Также политик раскритиковал финансовую поддержку, оказываемую Украине США и западными странами, напомнив об их финансировании военных действий в Газе. "Я должен высказаться. Даже если речь об Украине… Украина стала такой большой проблемой для США и Евросоюза, однако здесь, в Газе, они потратили миллиарды долларов на убийства. Это лицемерие должно прекратиться", - призвал премьер.

https://ria.ru/20240905/ssha-1970868013.html

https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html

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в мире, украина, сша, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)