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Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием - РИА Новости, 05.10.2024
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16:10 05.10.2024 (обновлено: 16:22 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/malayziya-1976526014.html
Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием
Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием - РИА Новости, 05.10.2024
Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины, указав на то, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на убийства в секторе Газа. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:10
2024-10-05T16:22
в мире
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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины, указав на то, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на убийства в секторе Газа. В интервью телеканалу CNBC Анвар высказал активную поддержку Палестины, а также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. Кроме того, премьер усомнился в двойных стандартах международного сообщества, противопоставив значительную поддержку Украины отсутствию решительных действий по прекращению насилия в секторе Газа. "Почему мы говорим о демократии и правах человека, если мы потворствуем зверствам и геноциду, происходящим ежедневно?" — отметил он. Также политик раскритиковал финансовую поддержку, оказываемую Украине США и западными странами, напомнив об их финансировании военных действий в Газе. "Я должен высказаться. Даже если речь об Украине… Украина стала такой большой проблемой для США и Евросоюза, однако здесь, в Газе, они потратили миллиарды долларов на убийства. Это лицемерие должно прекратиться", - призвал премьер.
https://ria.ru/20240905/ssha-1970868013.html
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в мире, украина, сша, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Украина, США, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Премьер Малайзии назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием

Анвар Ибрагим назвал поддержку Украины со стороны США лицемерием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины, указав на то, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на убийства в секторе Газа.
В интервью телеканалу CNBC Анвар высказал активную поддержку Палестины, а также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. Кроме того, премьер усомнился в двойных стандартах международного сообщества, противопоставив значительную поддержку Украины отсутствию решительных действий по прекращению насилия в секторе Газа.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Премьер Малайзии высказался о политике элиты США
5 сентября, 16:41
"Почему мы говорим о демократии и правах человека, если мы потворствуем зверствам и геноциду, происходящим ежедневно?" — отметил он.
Также политик раскритиковал финансовую поддержку, оказываемую Украине США и западными странами, напомнив об их финансировании военных действий в Газе.
"Я должен высказаться. Даже если речь об Украине… Украина стала такой большой проблемой для США и Евросоюза, однако здесь, в Газе, они потратили миллиарды долларов на убийства. Это лицемерие должно прекратиться", - призвал премьер.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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