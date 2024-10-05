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Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю - РИА Новости, 05.10.2024
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16:27 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/makron-1976527472.html
Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю
Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю - РИА Новости, 05.10.2024
Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:27
2024-10-05T16:27
в мире
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. "Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция их (вооружения - ред.) не поставляет. Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - заявил он в эфире радиостанции France Inter. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241003/makron-1976229370.html
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в мире, израиль, франция, россия, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия для ведения боев в Газе

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
"Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция их (вооружения - ред.) не поставляет. Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - заявил он в эфире радиостанции France Inter.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума
3 октября, 17:45
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг
3 октября, 08:00
 
В миреИзраильФранцияРоссияЭммануэль МакронХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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