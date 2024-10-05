https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976528283.html

Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям

Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям - РИА Новости, 05.10.2024

Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях "фашистских" санкций со стороны Запада экспорт белорусской сельхозпродукции дал остальным... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:35

2024-10-05T16:35

2024-10-05T16:35

цены на нефть

белоруссия

брестская область

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях "фашистских" санкций со стороны Запада экспорт белорусской сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации. "В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии). Слова главы государства приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Президент подчеркнул, что жизнь доказала, что в республике "абсолютно правильно выбрали стратегию – определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html

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брестская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, белоруссия, брестская область, украина, александр лукашенко