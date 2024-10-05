Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям
Лукашенко: экспорт белорусской сельхозпродукции дал возможность адаптироваться
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях "фашистских" санкций со стороны Запада экспорт белорусской сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации.
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"В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии). Слова главы государства приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Президент подчеркнул, что жизнь доказала, что в республике "абсолютно правильно выбрали стратегию – определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.