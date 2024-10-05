Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976528283.html
Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям
Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям - РИА Новости, 05.10.2024
Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях "фашистских" санкций со стороны Запада экспорт белорусской сельхозпродукции дал остальным... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:35
2024-10-05T16:35
цены на нефть
белоруссия
брестская область
украина
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях "фашистских" санкций со стороны Запада экспорт белорусской сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации. "В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии). Слова главы государства приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Президент подчеркнул, что жизнь доказала, что в республике "абсолютно правильно выбрали стратегию – определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html
белоруссия
брестская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, белоруссия, брестская область, украина, александр лукашенко
Цены на нефть, Белоруссия, Брестская область, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как Белоруссия адаптировалась к "фашистским" санкциям

Лукашенко: экспорт белорусской сельхозпродукции дал возможность адаптироваться

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях "фашистских" санкций со стороны Запада экспорт белорусской сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации.
«
"В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии). Слова главы государства приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Президент подчеркнул, что жизнь доказала, что в республике "абсолютно правильно выбрали стратегию – определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций
8 мая, 05:55
 
Цены на нефтьБелоруссияБрестская областьУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала