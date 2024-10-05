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Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир - РИА Новости, 05.10.2024
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14:12 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976512871.html
Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир
Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир - РИА Новости, 05.10.2024
Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Слова главы государства... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:12
2024-10-05T14:12
в мире
белоруссия
брестская область
александр лукашенко
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Слова главы государства приводит агентство Белта."Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии). "Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html
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в мире, белоруссия, брестская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Брестская область, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

Лукашенко призвал белорусов выстоять, чтобы страна не стала полем битвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Слова главы государства приводит агентство Белта.
"Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии).
"Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии
7 июля, 06:20
 
В миреБелоруссияБрестская областьАлександр Лукашенко
 
 
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