https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976512871.html

Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир - РИА Новости, 05.10.2024

Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Слова главы государства... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:12

2024-10-05T14:12

2024-10-05T14:12

в мире

белоруссия

брестская область

александр лукашенко

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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Слова главы государства приводит агентство Белта."Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я", - сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии). "Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html

белоруссия

брестская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, брестская область, александр лукашенко