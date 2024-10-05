https://ria.ru/20241005/lugansk-1976536198.html

Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр

Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр - РИА Новости, 05.10.2024

Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр

Первый в России детский центр, организованный Российским национальным музеем музыки, при поддержке министерства культуры Российской Федерации открыли на базе... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:39

2024-10-05T17:39

2024-10-05T17:46

луганск

россия

луганская народная республика

михаил брызгалов

николай римский-корсаков

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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Первый в России детский центр, организованный Российским национальным музеем музыки, при поддержке министерства культуры Российской Федерации открыли на базе Луганской академической филармонии, передает корреспондент РИА Новости. К открытию Детского центра Музей музыки представил стендовую выставку, посвященную известным операм русского композитора Николая Римского-Корсакова. Церемонию открытия провел генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Также на мероприятие прибыли деятели культуры Республики, зам "Сегодня идет большая программа (Минкультуры РФ - ред.) по созданию и продвижению детских центров. И, конечно, в Луганске, в здании академической филармонии, нам кажется, как нельзя лучше создать детский центр", - сказал Брызгалов журналистам. По его словам, музей уже доставил в Луганскую филармонию различное мультимедийное оборудование для работы центра. "Для музея музыки - это совершенно не рядовое событие, потому что мы открываем свой первый детский центр. Для нас это важно и особо приятно и достаточно трепетно мы к этому относимся. И очень важно открыть детский центр в успешно работающем учреждении для того, чтобы и сделать детский центр, и не нарушить, то, что здесь устроено", - пояснил Брызгалов. Директор филармонии Вера Геций заявила, что учреждение уже имеет опыт организации различных детский культурно-образовательных программ, а создание центра открывает новые возможности и позволяет вовлечь и привить детям любовь к искусству и музыке. Первый заместитель министра культуры ЛНР Игорь Нарожный подчеркнул, что для региона честь открытие такого центра именно в Луганске. "Для республики в первую очередь сотрудничество с такими выдающимися музеями, как Национальный музей музыки, это развитие музыкального искусства и творчества... Для нас большая честь, что свой первый центр Музей музыки открывает именно в Луганске", - отметил Нарожный.

https://ria.ru/20240830/lyubimova-1969526451.html

https://ria.ru/20240322/pokazy-1935043422.html

луганск

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, россия, луганская народная республика, михаил брызгалов, николай римский-корсаков