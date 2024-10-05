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Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр - РИА Новости, 05.10.2024
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17:39 05.10.2024 (обновлено: 17:46 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/lugansk-1976536198.html
Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр
Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр - РИА Новости, 05.10.2024
Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр
Первый в России детский центр, организованный Российским национальным музеем музыки, при поддержке министерства культуры Российской Федерации открыли на базе... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:39
2024-10-05T17:46
луганск
россия
луганская народная республика
михаил брызгалов
николай римский-корсаков
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Первый в России детский центр, организованный Российским национальным музеем музыки, при поддержке министерства культуры Российской Федерации открыли на базе Луганской академической филармонии, передает корреспондент РИА Новости. К открытию Детского центра Музей музыки представил стендовую выставку, посвященную известным операм русского композитора Николая Римского-Корсакова. Церемонию открытия провел генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Также на мероприятие прибыли деятели культуры Республики, зам "Сегодня идет большая программа (Минкультуры РФ - ред.) по созданию и продвижению детских центров. И, конечно, в Луганске, в здании академической филармонии, нам кажется, как нельзя лучше создать детский центр", - сказал Брызгалов журналистам. По его словам, музей уже доставил в Луганскую филармонию различное мультимедийное оборудование для работы центра. "Для музея музыки - это совершенно не рядовое событие, потому что мы открываем свой первый детский центр. Для нас это важно и особо приятно и достаточно трепетно мы к этому относимся. И очень важно открыть детский центр в успешно работающем учреждении для того, чтобы и сделать детский центр, и не нарушить, то, что здесь устроено", - пояснил Брызгалов. Директор филармонии Вера Геций заявила, что учреждение уже имеет опыт организации различных детский культурно-образовательных программ, а создание центра открывает новые возможности и позволяет вовлечь и привить детям любовь к искусству и музыке. Первый заместитель министра культуры ЛНР Игорь Нарожный подчеркнул, что для региона честь открытие такого центра именно в Луганске. "Для республики в первую очередь сотрудничество с такими выдающимися музеями, как Национальный музей музыки, это развитие музыкального искусства и творчества... Для нас большая честь, что свой первый центр Музей музыки открывает именно в Луганске", - отметил Нарожный.
https://ria.ru/20240830/lyubimova-1969526451.html
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луганск, россия, луганская народная республика, михаил брызгалов, николай римский-корсаков
Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Михаил Брызгалов, Николай Римский-Корсаков
Российский национальный музей музыки открыл в ЛНР свой первый детский центр

В Луганской филармонии открыли первый детский центр национального музея музыки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на открытии Детского центра Музея музыки в здании Луганской филармонии. 5 октября 2024
Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на открытии Детского центра Музея музыки в здании Луганской филармонии. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на открытии Детского центра Музея музыки в здании Луганской филармонии. 5 октября 2024
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Первый в России детский центр, организованный Российским национальным музеем музыки, при поддержке министерства культуры Российской Федерации открыли на базе Луганской академической филармонии, передает корреспондент РИА Новости.
К открытию Детского центра Музей музыки представил стендовую выставку, посвященную известным операм русского композитора Николая Римского-Корсакова. Церемонию открытия провел генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Также на мероприятие прибыли деятели культуры Республики, зам
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"Сегодня идет большая программа (Минкультуры РФ - ред.) по созданию и продвижению детских центров. И, конечно, в Луганске, в здании академической филармонии, нам кажется, как нельзя лучше создать детский центр", - сказал Брызгалов журналистам.
По его словам, музей уже доставил в Луганскую филармонию различное мультимедийное оборудование для работы центра.
«
"Для музея музыки - это совершенно не рядовое событие, потому что мы открываем свой первый детский центр. Для нас это важно и особо приятно и достаточно трепетно мы к этому относимся. И очень важно открыть детский центр в успешно работающем учреждении для того, чтобы и сделать детский центр, и не нарушить, то, что здесь устроено", - пояснил Брызгалов.
Директор филармонии Вера Геций заявила, что учреждение уже имеет опыт организации различных детский культурно-образовательных программ, а создание центра открывает новые возможности и позволяет вовлечь и привить детям любовь к искусству и музыке. Первый заместитель министра культуры ЛНР Игорь Нарожный подчеркнул, что для региона честь открытие такого центра именно в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОткрытие Детского центра Музея музыки в здании Луганской филармонии. 5 октября 2024
Открытие Детского центра Музея музыки в здании Луганской филармонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Открытие Детского центра Музея музыки в здании Луганской филармонии. 5 октября 2024
"Для республики в первую очередь сотрудничество с такими выдающимися музеями, как Национальный музей музыки, это развитие музыкального искусства и творчества... Для нас большая честь, что свой первый центр Музей музыки открывает именно в Луганске", - отметил Нарожный.
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