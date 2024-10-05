https://ria.ru/20241005/livan-1976492554.html

Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане

Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024

Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане

Временные силы ООН (UNIFIL) остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов, заявил РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:54

2024-10-05T10:54

2024-10-05T10:54

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ливан

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Временные силы ООН (UNIFIL) остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов, заявил официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти (Andrea Tenenti). Ранее ряд СМИ сообщали, что израильская сторона рекомендовала миротворческим силам провести передислокацию с некоторых позиций в южном Ливане. "Миротворцы остаются на всех позициях, и флаг ООН продолжает развеваться. Мы регулярно корректируем наши действия, и у нас есть планы действий на случай чрезвычайной ситуации, и мы их задействуем, если в этом возникнет необходимость",- цитирует слова Тененти пресс-служба UNIFIL в своем заявлении.

https://ria.ru/20241001/livan-1975669813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024