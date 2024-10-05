https://ria.ru/20241005/livan-1976492554.html
Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане
Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане
Временные силы ООН (UNIFIL) остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов, заявил РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:54
2024-10-05T10:54
2024-10-05T10:54
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Временные силы ООН (UNIFIL) остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов, заявил официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти (Andrea Tenenti). Ранее ряд СМИ сообщали, что израильская сторона рекомендовала миротворческим силам провести передислокацию с некоторых позиций в южном Ливане. "Миротворцы остаются на всех позициях, и флаг ООН продолжает развеваться. Мы регулярно корректируем наши действия, и у нас есть планы действий на случай чрезвычайной ситуации, и мы их задействуем, если в этом возникнет необходимость",- цитирует слова Тененти пресс-служба UNIFIL в своем заявлении.
https://ria.ru/20241001/livan-1975669813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане
Силы ООН остаются на позициях в Ливане вопреки рекомендациям Израиля