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СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
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03:55 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/livan-1976470065.html
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане
Израильский беспилотник атаковал жилую квартиру в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях города Триполи на севере Ливана, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:55
2024-10-05T03:55
ливан
триполи
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал жилую квартиру в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях города Триполи на севере Ливана, сообщает телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на собственного корреспондента. "Израильский беспилотник нанес удар по жилой квартире возле мечети Халиль-ар-Рахман в лагере беженцев Беддауи", - говорится в сообщении на странице телеканала в соцсети X. Сведений о погибших или пострадавших при ударе телеканал пока не приводит. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html
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ливан, триполи, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, Триполи, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане

"Аль-Джадид": БПЛА атаковал квартиру в лагере палестинских беженцев в Ливане

© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по южному Ливану
Израильский удар по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по южному Ливану. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал жилую квартиру в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях города Триполи на севере Ливана, сообщает телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на собственного корреспондента.
"Израильский беспилотник нанес удар по жилой квартире возле мечети Халиль-ар-Рахман в лагере беженцев Беддауи", - говорится в сообщении на странице телеканала в соцсети X.
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Сведений о погибших или пострадавших при ударе телеканал пока не приводит.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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