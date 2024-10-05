https://ria.ru/20241005/livan-1976470065.html
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане
Израильский беспилотник атаковал жилую квартиру в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях города Триполи на севере Ливана, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:55
2024-10-05T03:55
2024-10-05T03:55
ливан
триполи
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59744457b985061ca460fa09b11435cf.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал жилую квартиру в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях города Триполи на севере Ливана, сообщает телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на собственного корреспондента. "Израильский беспилотник нанес удар по жилой квартире возле мечети Халиль-ар-Рахман в лагере беженцев Беддауи", - говорится в сообщении на странице телеканала в соцсети X. Сведений о погибших или пострадавших при ударе телеканал пока не приводит. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html
https://ria.ru/20241004/livan-1976436242.html
ливан
триполи
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f805223e01318f5bfa9766a1e141aa8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, триполи, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, Триполи, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: израильский БПЛА атаковал лагерь палестинских беженцев в Ливане
"Аль-Джадид": БПЛА атаковал квартиру в лагере палестинских беженцев в Ливане