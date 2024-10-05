https://ria.ru/20241005/kvadrobery-1976469587.html
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства - РИА Новости, 05.10.2024
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства, заявила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:38
2024-10-05T03:38
2024-10-05T03:38
яна лантратова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным", - сообщила Лантратова. По мнению депутата, ребенок с кошачьими ушами и хвостом - не преступник, а "жертва пропаганды", но отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике. "Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд", - пояснила она. Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976100514.html
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яна лантратова, госдума рф, общество
Яна Лантратова, Госдума РФ, Общество
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства
Депутат Лантратова: в ГД создают законопроект о запрете пропаганды квадроберства
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«
"Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным", - сообщила Лантратова.
По мнению депутата, ребенок с кошачьими ушами и хвостом - не преступник, а "жертва пропаганды", но отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике.
"Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд", - пояснила она.
Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.