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В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий - РИА Новости, 05.10.2024
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09:45 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/krym-1976484900.html
В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий
В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий - РИА Новости, 05.10.2024
В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий
Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил американские власти в передаче Украине своих военных разработок для последующих ударов по территории... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:45
2024-10-05T09:45
россия
украина
киев
владимир константинов
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил американские власти в передаче Украине своих военных разработок для последующих ударов по территории России. Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. "Факт подготовки такой ракеты - результат поездки Зеленского в Америку. Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку своего оружия на украинскую", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в Крыму был аналогичный эпизод из истории Первой мировой войны. Тогда два немецких корабля, более современных, чем имелись в распоряжении России, сменили флаги на турецкие, зашли в Черное море и на два года парализовали боевые возможности Черноморского флота. "Вот и теперь - будут собирать готовые узлы этих ракет в Киеве, ставить штамп "зроблено в Україні" (сделано на Украине – ред.) - и Запад как бы ни при чём. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты — понятно. На передовой всё проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно", - сказал Константинов. По его словам, Запад нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне. "Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой — тем хуже для вас. Украины им не жалко. Впрочем, не жалко её и банде Зеленского. Сам он давно подготовил себе "запасные аэродромы", семья живёт в Лондоне. И так устроился далеко не он один", - сказал Константинов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20241002/nato-1975888903.html
https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html
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россия
украина
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россия, украина, киев, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий для ударов по России

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил американские власти в передаче Украине своих военных разработок для последующих ударов по территории России.
Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.
Украина - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
НАТО хочет легализовать удары по России, оставшись в стороне, заявили в ГД
2 октября, 10:18
"Факт подготовки такой ракеты - результат поездки Зеленского в Америку. Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку своего оружия на украинскую", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в Крыму был аналогичный эпизод из истории Первой мировой войны. Тогда два немецких корабля, более современных, чем имелись в распоряжении России, сменили флаги на турецкие, зашли в Черное море и на два года парализовали боевые возможности Черноморского флота.
"Вот и теперь - будут собирать готовые узлы этих ракет в Киеве, ставить штамп "зроблено в Україні" (сделано на Украине – ред.) - и Запад как бы ни при чём. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты — понятно. На передовой всё проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно", - сказал Константинов.
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1 июня, 01:28
По его словам, Запад нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне.
"Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой — тем хуже для вас. Украины им не жалко. Впрочем, не жалко её и банде Зеленского. Сам он давно подготовил себе "запасные аэродромы", семья живёт в Лондоне. И так устроился далеко не он один", - сказал Константинов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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РоссияУкраинаКиевВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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