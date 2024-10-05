В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий
В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий для ударов по России
Город Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил американские власти в передаче Украине своих военных разработок для последующих ударов по территории России.
Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.
"Факт подготовки такой ракеты - результат поездки Зеленского в Америку. Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку своего оружия на украинскую", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в Крыму был аналогичный эпизод из истории Первой мировой войны. Тогда два немецких корабля, более современных, чем имелись в распоряжении России, сменили флаги на турецкие, зашли в Черное море и на два года парализовали боевые возможности Черноморского флота.
По его словам, Запад нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне.
"Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой — тем хуже для вас. Украины им не жалко. Впрочем, не жалко её и банде Зеленского. Сам он давно подготовил себе "запасные аэродромы", семья живёт в Лондоне. И так устроился далеко не он один", - сказал Константинов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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