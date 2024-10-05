https://ria.ru/20241005/krym-1976484900.html

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий - РИА Новости, 05.10.2024

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных технологий

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил американские власти в передаче Украине своих военных разработок для последующих ударов по территории... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:45

2024-10-05T09:45

2024-10-05T09:45

россия

украина

киев

владимир константинов

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил американские власти в передаче Украине своих военных разработок для последующих ударов по территории России. Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. "Факт подготовки такой ракеты - результат поездки Зеленского в Америку. Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку своего оружия на украинскую", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в Крыму был аналогичный эпизод из истории Первой мировой войны. Тогда два немецких корабля, более современных, чем имелись в распоряжении России, сменили флаги на турецкие, зашли в Черное море и на два года парализовали боевые возможности Черноморского флота. "Вот и теперь - будут собирать готовые узлы этих ракет в Киеве, ставить штамп "зроблено в Україні" (сделано на Украине – ред.) - и Запад как бы ни при чём. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты — понятно. На передовой всё проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно", - сказал Константинов. По его словам, Запад нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне. "Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой — тем хуже для вас. Украины им не жалко. Впрочем, не жалко её и банде Зеленского. Сам он давно подготовил себе "запасные аэродромы", семья живёт в Лондоне. И так устроился далеко не он один", - сказал Константинов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20241002/nato-1975888903.html

https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, киев, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире