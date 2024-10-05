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"Милиция считала ее своей". На чем попалась единственная воровка в законе - РИА Новости, 05.10.2024
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08:00 05.10.2024 (обновлено: 09:13 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/kriminal-1976433699.html
"Милиция считала ее своей". На чем попалась единственная воровка в законе
"Милиция считала ее своей". На чем попалась единственная воровка в законе - РИА Новости, 05.10.2024
"Милиция считала ее своей". На чем попалась единственная воровка в законе
Для Монгола, Япончика, Профессора и других авторитетов она была мудрым советчиком, для милиционеров — секретным сотрудником. Построила криминальную империю, но... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:00
2024-10-05T09:13
ссср
вячеслав иваньков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Дина Горина. Для Монгола, Япончика, Профессора и других авторитетов она была мудрым советчиком, для милиционеров — секретным сотрудником. Построила криминальную империю, но так и не успела насладиться плодами многолетних махинаций. Как Калина Никифорова стала "матерью всех воров" — в материале РИА Новости.Круглосуточная слежкаВ 1988-м в КГБ поступила важная информация: в аэропорту Ленинакана Армянской ССР готовится захват самолета для вывоза за рубеж антиквариата и драгоценностей. Организаторы — Калина Никифорова и ее супруг Рубен Саркисян.За ними тут же установили круглосуточную слежку. Операцию курировал лично председатель КГБ СССР Виктор Чебриков — чету собирались задержать с поличным. Однако этого не произошло: Калина скоропостижно скончалась от остановки сердца у себя в квартире.Молодая вдоваУроженка Баку Калина Никифорова с детства отличалась стремлением узнавать новое. Прекрасно училась, разбиралась в искусстве, знала несколько языков. Подростком родители привезли ее в Подмосковье, где она и окончила школу. Едва достигнув совершеннолетия, Калина вышла замуж за старого друга отца. Пожить в браке супруги успели всего несколько лет: новоиспеченный муж, ювелир и антиквар, умер, оставив молодой вдове состояние, которого хватило бы до конца жизни.Но спокойное существование ее не интересовало. Спустя некоторое время благодаря связям покойного супруга Калина устроилась в валютный магазин "Березка", где и начала свой криминальный путь.Первый и единственный срокЗа полгода работы она успела развернуть бурную незаконную деятельность, из-за чего в первый раз привлекла внимание КГБ. Никифорова проворачивала махинации с чеками Внешторгбанка, которыми советским гражданам, работавшим за рубежом, часто выдавали зарплату.Калина быстро обрастала связями и сотрудничала с фарцовщиками по всей Москве. Благодаря этому заработала авторитет в криминальном мире. Однако в 1975-м, после очередной перепродажи денежных сертификатов, ее задержали.Следствие длилось целый год. Сыщики пытались возбудить в отношении Никифоровой еще несколько уголовных дел, но не нашли доказательств.Приговора тридцатилетняя Калина ожидала в Бутырке, которая тогда официально называлась ИЗ-48/2. Там содержали и мужчин, и женщин. Слухи быстро распространялись по всему изолятору — авторитетные арестанты начали передавать Никифоровой в камеру разные подарки.В июле 1976-го Московский городской суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима и запретил работать в торговле пять лет.Отбывать наказание Калину отправили в Можайскую женскую колонию, однако она освободилась условно-досрочно уже через семь месяцев. Скорый выход объясняют сейчас двумя версиями — заключение сделки с ОБХСС (Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) и усилия представителей воровского мира.СексотНовым местом работы для вернувшейся с зоны Калины стала пивная на Сухаревке. Там она продолжила спекулировать, переключившись с импортных товаров на пиво, которое разбавляла водой.Здесь же Никифорова завела знакомства с Васильевской группировкой, которая в основном занималась кражами. Вместе с ними открыла три подпольных казино. "На Селезневке, Таганке и в районе Войковской", — уточняет журналист Эрик Котляр.По одной из версий, работать в пивную Калину устроили оперативники. Секретный сотрудник Юленька (такое прозвище ей дали) регулярно предоставляла милиционерам информацию о васильевцах.Несмотря на это, в воровском мире она оставалась своей. По одной из версий, бандиты знали о ее договоренностях с милицией, даже помогали — подставляли конкурентов и тех, кто мешал вести криминальные дела.В казино собирались потенциальные жертвы васильевцев — антиквары, ювелиры. Там же Никифорова познакомилась с Вячеславом Иваньковым, известным как Япончик."С ней можно иметь дела"Никифорова и Иваньков успешно сотрудничали, проворачивали разные аферы. Отношения из деловых вскоре переросли в романтические. Они стали жить вместе, воспитывали сына Калины — Витю.Она несколько раз спасала гражданского мужа от тюрьмы. Так, в 1975-м Япончик проходил подозреваемым по делу о вымогательстве у администратора Малого театра Михаила Глиозы. При попытке задержания Иваньков устроил пальбу. Никифорова дала свидетельские показания."По ее словам, она попросила Глиозу помочь с покупкой "Волги" для ее знакомого — Иванькова. Он взял две с половиной тысячи рублей, но почему-то не помог. Иваньков и потребовал обратно свои деньги, а в залог пока взял его автомобиль. Все дело после этого развалилось", — вспоминал бывший сотрудник МУРа Иван Бирюков.По словам Бирюкова, Никифоровой поверили, потому что в момент самой сделки по купле-продаже машины она еще была на свободе. Когда же у Глиозы отняли автомобиль, Калина уже сидела в следственном изоляторе.К 1980-му в криминальном мире о Калине знал каждый. Неформально ее считали вором в законе. Официальный титул не давали только потому, что она женщина."Знали, что она собой представляет и что с ней можно иметь дела. С ней советовались, ей "заносили". Она была в курсе многого, могла "разрулить" и даже спасти кого-то от тюрьмы", — рассказывал руководитель милицейского подразделения, занимавшегося борьбой с оргпреступностью, Александр Комаров.Хотела житьВ мае 1981-го Япончика все же посадили на 14 лет. Тогда Каля (такое прозвище ей дали в криминальном мире) переняла его дела.Через пять лет криминального правления, в 1986-м, королева воров встретила старого знакомого — Рубена Саркисяна по кличке Рубик Профессор. Вместе они открыли подпольный цех по пошиву обуви и хорошо на этом зарабатывали. А через некоторое время официально поженились.В том же году у Никифоровой обнаружили рак крови — лейкемию. Калина надеялась, что сможет вылечиться. Для этого были все ресурсы — связи и деньги.Проходить терапию в Союзе не хотела — была уверена, что лучше всего помогут за границей. Готовиться к переезду начала заранее.В 1987-м, когда сыну Вите исполнилось 22 года, Никифорова купила ему статус вора в законе — таких в криминальной среде называли "апельсинами". Тогда же стала активно приобретать украшения, старинные иконы и другой антиквариат. "Каля организовывала массовую скупку, обещала продавцам, что товар легко уйдет за границу. На самом же деле, получая вещи, просто "кидала" своих клиентов", — говорит журналист Эрик Котляр.Разрушенная империяВ 1988-м Никифорова перебралась жить на родину мужа в Армянскую ССР, где вместе с Саркисяном стала продумывать планы побега с нажитым за годы богатством. Единственным вариантом оказалось угнать самолет. "Ежемесячно происходило порядка 60-70 попыток угона. За все время существования СССР их было около 1300. Явление в те времена нередкое", — отмечает специалист по авиационной безопасности Александр Романов.План с самолетом затягивался, а здоровье Калины ухудшалось с каждым днем. До грандиозного побега она не дожила — по основной версии, у нее остановилось сердце. Никифорову похоронили 26 февраля 1988-го на городском кладбище Еревана.Империя Кали разрушилась за несколько лет. Сына Виктора застрелили в 1994-м после ссоры с лидером Люберецкой ОПГ Мансуром. Рубена Саркисяна раскороновали за официальный брак (согласно правилам, вор в законе не должен жениться). Остаток жизни он подрабатывал детским тренером по шахматам и умер в 2011 году.По данным СМИ, на могилу Калины Никифоровой до сих пор приходят люди. Поклонники уверены, что "благословение матери всех воров" дарует успех в начатом деле.
https://ria.ru/20240610/shishkanov-1951987266.html
https://ria.ru/20091013/188718884.html
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ссср, вячеслав иваньков
СССР, Вячеслав Иваньков

"Милиция считала ее своей". На чем попалась единственная воровка в законе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор №2 — Бутырская тюрьма
Следственный изолятор №2 — Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Дина Горина. Для Монгола, Япончика, Профессора и других авторитетов она была мудрым советчиком, для милиционеров — секретным сотрудником. Построила криминальную империю, но так и не успела насладиться плодами многолетних махинаций. Как Калина Никифорова стала "матерью всех воров" — в материале РИА Новости.

Круглосуточная слежка

В 1988-м в КГБ поступила важная информация: в аэропорту Ленинакана Армянской ССР готовится захват самолета для вывоза за рубеж антиквариата и драгоценностей. Организаторы — Калина Никифорова и ее супруг Рубен Саркисян.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание КГБ СССР
Памятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание КГБ СССР
За ними тут же установили круглосуточную слежку. Операцию курировал лично председатель КГБ СССР Виктор Чебриков — чету собирались задержать с поличным. Однако этого не произошло: Калина скоропостижно скончалась от остановки сердца у себя в квартире.

Молодая вдова

Уроженка Баку Калина Никифорова с детства отличалась стремлением узнавать новое. Прекрасно училась, разбиралась в искусстве, знала несколько языков. Подростком родители привезли ее в Подмосковье, где она и окончила школу.
Едва достигнув совершеннолетия, Калина вышла замуж за старого друга отца. Пожить в браке супруги успели всего несколько лет: новоиспеченный муж, ювелир и антиквар, умер, оставив молодой вдове состояние, которого хватило бы до конца жизни.
Калина Никифорова
Калина Никифорова - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Калина Никифорова
Но спокойное существование ее не интересовало. Спустя некоторое время благодаря связям покойного супруга Калина устроилась в валютный магазин "Березка", где и начала свой криминальный путь.

Первый и единственный срок

За полгода работы она успела развернуть бурную незаконную деятельность, из-за чего в первый раз привлекла внимание КГБ. Никифорова проворачивала махинации с чеками Внешторгбанка, которыми советским гражданам, работавшим за рубежом, часто выдавали зарплату.
Калина быстро обрастала связями и сотрудничала с фарцовщиками по всей Москве. Благодаря этому заработала авторитет в криминальном мире. Однако в 1975-м, после очередной перепродажи денежных сертификатов, ее задержали.
© РИА Новости / Ю. Левянт | Перейти в медиабанкТорговый зал магазина "Березка"
Торговый зал магазина Березка - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Ю. Левянт
Перейти в медиабанк
Торговый зал магазина "Березка"
Следствие длилось целый год. Сыщики пытались возбудить в отношении Никифоровой еще несколько уголовных дел, но не нашли доказательств.
Приговора тридцатилетняя Калина ожидала в Бутырке, которая тогда официально называлась ИЗ-48/2. Там содержали и мужчин, и женщин. Слухи быстро распространялись по всему изолятору — авторитетные арестанты начали передавать Никифоровой в камеру разные подарки.
В июле 1976-го Московский городской суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима и запретил работать в торговле пять лет.
Отбывать наказание Калину отправили в Можайскую женскую колонию, однако она освободилась условно-досрочно уже через семь месяцев. Скорый выход объясняют сейчас двумя версиями — заключение сделки с ОБХСС (Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) и усилия представителей воровского мира.
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Сексот

Новым местом работы для вернувшейся с зоны Калины стала пивная на Сухаревке. Там она продолжила спекулировать, переключившись с импортных товаров на пиво, которое разбавляла водой.
Здесь же Никифорова завела знакомства с Васильевской группировкой, которая в основном занималась кражами. Вместе с ними открыла три подпольных казино. "На Селезневке, Таганке и в районе Войковской", — уточняет журналист Эрик Котляр.
По одной из версий, работать в пивную Калину устроили оперативники. Секретный сотрудник Юленька (такое прозвище ей дали) регулярно предоставляла милиционерам информацию о васильевцах.
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Е. Стопалов
Перейти в медиабанк
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Несмотря на это, в воровском мире она оставалась своей. По одной из версий, бандиты знали о ее договоренностях с милицией, даже помогали — подставляли конкурентов и тех, кто мешал вести криминальные дела.
В казино собирались потенциальные жертвы васильевцев — антиквары, ювелиры. Там же Никифорова познакомилась с Вячеславом Иваньковым, известным как Япончик.

"С ней можно иметь дела"

Никифорова и Иваньков успешно сотрудничали, проворачивали разные аферы. Отношения из деловых вскоре переросли в романтические. Они стали жить вместе, воспитывали сына Калины — Витю.
Она несколько раз спасала гражданского мужа от тюрьмы. Так, в 1975-м Япончик проходил подозреваемым по делу о вымогательстве у администратора Малого театра Михаила Глиозы. При попытке задержания Иваньков устроил пальбу. Никифорова дала свидетельские показания.
© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
"По ее словам, она попросила Глиозу помочь с покупкой "Волги" для ее знакомого — Иванькова. Он взял две с половиной тысячи рублей, но почему-то не помог. Иваньков и потребовал обратно свои деньги, а в залог пока взял его автомобиль. Все дело после этого развалилось", — вспоминал бывший сотрудник МУРа Иван Бирюков.
По словам Бирюкова, Никифоровой поверили, потому что в момент самой сделки по купле-продаже машины она еще была на свободе. Когда же у Глиозы отняли автомобиль, Калина уже сидела в следственном изоляторе.
К 1980-му в криминальном мире о Калине знал каждый. Неформально ее считали вором в законе. Официальный титул не давали только потому, что она женщина.
"Знали, что она собой представляет и что с ней можно иметь дела. С ней советовались, ей "заносили". Она была в курсе многого, могла "разрулить" и даже спасти кого-то от тюрьмы", — рассказывал руководитель милицейского подразделения, занимавшегося борьбой с оргпреступностью, Александр Комаров.
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Хотела жить

В мае 1981-го Япончика все же посадили на 14 лет. Тогда Каля (такое прозвище ей дали в криминальном мире) переняла его дела.
Через пять лет криминального правления, в 1986-м, королева воров встретила старого знакомого — Рубена Саркисяна по кличке Рубик Профессор. Вместе они открыли подпольный цех по пошиву обуви и хорошо на этом зарабатывали. А через некоторое время официально поженились.
В том же году у Никифоровой обнаружили рак крови — лейкемию. Калина надеялась, что сможет вылечиться. Для этого были все ресурсы — связи и деньги.
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкКонсилиум врачей в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообращения Минздрава РСФСР
Консилиум врачей перед операцией на открытом сердце в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообращения Минздрава РСФСР - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Консилиум врачей в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообращения Минздрава РСФСР
Проходить терапию в Союзе не хотела — была уверена, что лучше всего помогут за границей. Готовиться к переезду начала заранее.
В 1987-м, когда сыну Вите исполнилось 22 года, Никифорова купила ему статус вора в законе — таких в криминальной среде называли "апельсинами". Тогда же стала активно приобретать украшения, старинные иконы и другой антиквариат. "Каля организовывала массовую скупку, обещала продавцам, что товар легко уйдет за границу. На самом же деле, получая вещи, просто "кидала" своих клиентов", — говорит журналист Эрик Котляр.

Разрушенная империя

В 1988-м Никифорова перебралась жить на родину мужа в Армянскую ССР, где вместе с Саркисяном стала продумывать планы побега с нажитым за годы богатством. Единственным вариантом оказалось угнать самолет. "Ежемесячно происходило порядка 60-70 попыток угона. За все время существования СССР их было около 1300. Явление в те времена нередкое", — отмечает специалист по авиационной безопасности Александр Романов.
План с самолетом затягивался, а здоровье Калины ухудшалось с каждым днем. До грандиозного побега она не дожила — по основной версии, у нее остановилось сердце. Никифорову похоронили 26 февраля 1988-го на городском кладбище Еревана.
© РИА Новости / Лев Поликашин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ту-144
Пассажирский самолет Ту-144, разработанный конструкторским бюро Андрея Туполева заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Лев Поликашин
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Пассажирский самолет Ту-144
Империя Кали разрушилась за несколько лет. Сына Виктора застрелили в 1994-м после ссоры с лидером Люберецкой ОПГ Мансуром. Рубена Саркисяна раскороновали за официальный брак (согласно правилам, вор в законе не должен жениться). Остаток жизни он подрабатывал детским тренером по шахматам и умер в 2011 году.
По данным СМИ, на могилу Калины Никифоровой до сих пор приходят люди. Поклонники уверены, что "благословение матери всех воров" дарует успех в начатом деле.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Подельники его боялись". На свободу вышел один из самых известных киллеров
18 ноября 2023, 08:00
 
СССРВячеслав Иваньков
 
 
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