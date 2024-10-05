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Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах - РИА Новости, 05.10.2024
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11:45 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kravtsov-1976498773.html
Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах
Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах - РИА Новости, 05.10.2024
Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах
Учителя, которые сейчас работают в новых и приграничных регионах России, не бросают своих школьников, тем самым совершают подвиг, заявил глава Минпросвещения... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:45
2024-10-05T11:45
общество
россия
брянская область
сергей кравцов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Учителя, которые сейчас работают в новых и приграничных регионах России, не бросают своих школьников, тем самым совершают подвиг, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя. "Да, мы понимаем, что непросто, но тем не менее учителя работают, не бросают своих школьников. И в этом заключается подвиг каждого из вас", - сказал министр в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления. Кравцов поблагодарил педагогов из Курской, Белгородской, Брянской областей и тех, кто работает в новых регионах страны. Ранее министр, поздравляя педагогов, заявил, что сегодня в России насчитывается более 1 миллиона учителей, планомерно улучшаются условия их труда, повышается престиж профессии.
https://ria.ru/20241005/chernyshenko-1976488895.html
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html
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общество, россия, брянская область, сергей кравцов
Общество, Россия, Брянская область, Сергей Кравцов
Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах

Кравцов:﻿ учителя в приграничных регионах не бросают школьников, совершая подвиг

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Учителя, которые сейчас работают в новых и приграничных регионах России, не бросают своих школьников, тем самым совершают подвиг, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Вчера, 10:17
"Да, мы понимаем, что непросто, но тем не менее учителя работают, не бросают своих школьников. И в этом заключается подвиг каждого из вас", - сказал министр в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления.
Кравцов поблагодарил педагогов из Курской, Белгородской, Брянской областей и тех, кто работает в новых регионах страны.
Ранее министр, поздравляя педагогов, заявил, что сегодня в России насчитывается более 1 миллиона учителей, планомерно улучшаются условия их труда, повышается престиж профессии.
Российский флаг на школьной доске - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В России отмечают День учителя
Вчера, 00:27
 
ОбществоРоссияБрянская областьСергей Кравцов
 
 
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