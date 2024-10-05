https://ria.ru/20241005/kravtsov-1976498773.html

Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах

Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах - РИА Новости, 05.10.2024

Кравцов заявил о самоотверженности учителей в приграничных регионах

Учителя, которые сейчас работают в новых и приграничных регионах России, не бросают своих школьников, тем самым совершают подвиг, заявил глава Минпросвещения... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:45

2024-10-05T11:45

2024-10-05T11:45

общество

россия

брянская область

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Учителя, которые сейчас работают в новых и приграничных регионах России, не бросают своих школьников, тем самым совершают подвиг, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя. "Да, мы понимаем, что непросто, но тем не менее учителя работают, не бросают своих школьников. И в этом заключается подвиг каждого из вас", - сказал министр в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления. Кравцов поблагодарил педагогов из Курской, Белгородской, Брянской областей и тех, кто работает в новых регионах страны. Ранее министр, поздравляя педагогов, заявил, что сегодня в России насчитывается более 1 миллиона учителей, планомерно улучшаются условия их труда, повышается престиж профессии.

https://ria.ru/20241005/chernyshenko-1976488895.html

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, брянская область, сергей кравцов