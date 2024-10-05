Связь с командующим "Хезболлой" пропала после израильских ударов
Reuters: связь с командующим "Хезболлой" Сафийеддином пропала после ударов ЦАХАЛ
© AP Photo / Hassan AmmarИзраильский удар по Бейруту
© AP Photo / Hassan Ammar
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Связь с командующим ливанским движением "Хезболла" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называют одним из кандидатов на пост генсека движения, пропала после пятничных ударов Израиля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности.
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"Один из источников заявил, что Сафийеддин, который, как многие ожидают, может стать преемником убитого лидера Хасана Насруллы, был недоступен с момента удара в пятницу", — говорится в сообщении.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
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Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".