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Связь с командующим "Хезболлой" пропала после израильских ударов - РИА Новости, 05.10.2024
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13:39 05.10.2024 (обновлено: 14:39 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/komanduyuschiy-1976510307.html
Связь с командующим "Хезболлой" пропала после израильских ударов
Связь с командующим "Хезболлой" пропала после израильских ударов - РИА Новости, 05.10.2024
Связь с командующим "Хезболлой" пропала после израильских ударов
Связь с командующим ливанским движением "Хезболла" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называют одним из кандидатов на пост генсека движения, пропала после... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:39
2024-10-05T14:39
в мире
израиль
ливан
бейрут
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Связь с командующим ливанским движением "Хезболла" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называют одним из кандидатов на пост генсека движения, пропала после пятничных ударов Израиля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности. &quot;Один из источников заявил, что Сафийеддин, который, как многие ожидают, может стать преемником убитого лидера Хасана Насруллы, был недоступен с момента удара в пятницу&quot;, — говорится в сообщении.Три источника в органах безопасности Ливана сообщили агентству, что удары Израиля по южным пригородам Бейрута не позволяют спасателям провести поиски на месте, где могли атаковать Сафийеддина.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Связь с командующим "Хезболлой" пропала после израильских ударов

Reuters: связь с командующим "Хезболлой" Сафийеддином пропала после ударов ЦАХАЛ

© AP Photo / Hassan AmmarИзраильский удар по Бейруту
Израильский удар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Связь с командующим ливанским движением "Хезболла" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называют одним из кандидатов на пост генсека движения, пропала после пятничных ударов Израиля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности.
«

"Один из источников заявил, что Сафийеддин, который, как многие ожидают, может стать преемником убитого лидера Хасана Насруллы, был недоступен с момента удара в пятницу", — говорится в сообщении.

CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Хашем Сафийеддин
Хашем Сафиеддин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
CC BY 4.0 / Khamenei.ir /
Хашем Сафийеддин. Архивное фото
Три источника в органах безопасности Ливана сообщили агентству, что удары Израиля по южным пригородам Бейрута не позволяют спасателям провести поиски на месте, где могли атаковать Сафийеддина.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
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Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
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Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
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При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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