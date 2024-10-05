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Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике - РИА Новости, 05.10.2024
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09:33 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kolbasa-1976483269.html
Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике
Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике - РИА Новости, 05.10.2024
Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике
Колбасу "Докторская" после вскрытия можно хранить в холодильнике не более 2-3 суток, а место среза стоит плотно закрыть пищевой пленкой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:33
2024-10-05T09:33
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Колбасу "Докторская" после вскрытия можно хранить в холодильнике не более 2-3 суток, а место среза стоит плотно закрыть пищевой пленкой, рассказал РИА Новости руководитель управления по исследованиям и развитию группы "Черкизово" Армен Погосян. "Независимо от типа оболочки или упаковочного решения, после вскрытия продукт сразу становится подвержен различным факторам риска: поверхность батона может "заветриться", потерять привлекательность, а в случае хранения колбасы при комнатной температуре быстро начнется процесс микробиологической порчи. Поэтому место среза лучше плотно закрыть пищевой пленкой, а хранить оставшийся продукт следует строго в холодильнике в рамках срока годности после нарушения целостности упаковки - как правило, он составляет двое-трое суток", - сказал Погосян. Он отметил, что "Докторская" колбаса, как и другие виды вареных колбас, может изготавливаться в различных видах оболочек, от чего сильно варьируется ее срок годности. "Если говорить, например, о проницаемых натуральных и белковых оболочках, то произведенные в них колбасы, как правило, имеют срок годности не более 30 суток, но при этом возможно применение натурального копчения для придания продукту характерного цвета и аромата", - сообщил эксперт. Погосян добавил, что есть и непроницаемая полиамидная оболочка, которая является барьером для кислорода, влаги, микрофлоры и физических загрязнений. "Нередко можно увидеть колбасу, изготовленную в такой оболочке, со сроком годности 60 суток, что достигается при соблюдении условий хранения при низких температурах на протяжении всей цепи поставок. Однако из-за барьерных свойств непроницаемого полиамида, применение копчения в данном случае нецелесообразно", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20241005/kolbasa-1976475156.html
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общество
Общество
Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике

Эксперт посоветовал хранить докторскую колбасу в холодильнике до трех суток

© Depositphotos.com / rrraumДокторская колбаса
Докторская колбаса - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Depositphotos.com / rrraum
Докторская колбаса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Колбасу "Докторская" после вскрытия можно хранить в холодильнике не более 2-3 суток, а место среза стоит плотно закрыть пищевой пленкой, рассказал РИА Новости руководитель управления по исследованиям и развитию группы "Черкизово" Армен Погосян.
"Независимо от типа оболочки или упаковочного решения, после вскрытия продукт сразу становится подвержен различным факторам риска: поверхность батона может "заветриться", потерять привлекательность, а в случае хранения колбасы при комнатной температуре быстро начнется процесс микробиологической порчи. Поэтому место среза лучше плотно закрыть пищевой пленкой, а хранить оставшийся продукт следует строго в холодильнике в рамках срока годности после нарушения целостности упаковки - как правило, он составляет двое-трое суток", - сказал Погосян.
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Он отметил, что "Докторская" колбаса, как и другие виды вареных колбас, может изготавливаться в различных видах оболочек, от чего сильно варьируется ее срок годности. "Если говорить, например, о проницаемых натуральных и белковых оболочках, то произведенные в них колбасы, как правило, имеют срок годности не более 30 суток, но при этом возможно применение натурального копчения для придания продукту характерного цвета и аромата", - сообщил эксперт.
Погосян добавил, что есть и непроницаемая полиамидная оболочка, которая является барьером для кислорода, влаги, микрофлоры и физических загрязнений. "Нередко можно увидеть колбасу, изготовленную в такой оболочке, со сроком годности 60 суток, что достигается при соблюдении условий хранения при низких температурах на протяжении всей цепи поставок. Однако из-за барьерных свойств непроницаемого полиамида, применение копчения в данном случае нецелесообразно", - пояснил эксперт.
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