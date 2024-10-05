https://ria.ru/20241005/kolbasa-1976483269.html

Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике

Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике - РИА Новости, 05.10.2024

Эксперт рассказал, сколько можно хранить докторскую колбасу в холодильнике

Колбасу "Докторская" после вскрытия можно хранить в холодильнике не более 2-3 суток, а место среза стоит плотно закрыть пищевой пленкой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:33

2024-10-05T09:33

2024-10-05T09:33

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151036/71/1510367132_0:264:3872:2442_1920x0_80_0_0_3d2c7540b482c5b354198804cc058ce1.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Колбасу "Докторская" после вскрытия можно хранить в холодильнике не более 2-3 суток, а место среза стоит плотно закрыть пищевой пленкой, рассказал РИА Новости руководитель управления по исследованиям и развитию группы "Черкизово" Армен Погосян. "Независимо от типа оболочки или упаковочного решения, после вскрытия продукт сразу становится подвержен различным факторам риска: поверхность батона может "заветриться", потерять привлекательность, а в случае хранения колбасы при комнатной температуре быстро начнется процесс микробиологической порчи. Поэтому место среза лучше плотно закрыть пищевой пленкой, а хранить оставшийся продукт следует строго в холодильнике в рамках срока годности после нарушения целостности упаковки - как правило, он составляет двое-трое суток", - сказал Погосян. Он отметил, что "Докторская" колбаса, как и другие виды вареных колбас, может изготавливаться в различных видах оболочек, от чего сильно варьируется ее срок годности. "Если говорить, например, о проницаемых натуральных и белковых оболочках, то произведенные в них колбасы, как правило, имеют срок годности не более 30 суток, но при этом возможно применение натурального копчения для придания продукту характерного цвета и аромата", - сообщил эксперт. Погосян добавил, что есть и непроницаемая полиамидная оболочка, которая является барьером для кислорода, влаги, микрофлоры и физических загрязнений. "Нередко можно увидеть колбасу, изготовленную в такой оболочке, со сроком годности 60 суток, что достигается при соблюдении условий хранения при низких температурах на протяжении всей цепи поставок. Однако из-за барьерных свойств непроницаемого полиамида, применение копчения в данном случае нецелесообразно", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20241005/kolbasa-1976475156.html

https://ria.ru/20240813/dietolog-1965830133.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество