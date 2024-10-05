https://ria.ru/20241005/kolbasa-1976475156.html

Эксперт назвал правильную "формулу" колбасы "Докторская"

Эксперт назвал правильную "формулу" колбасы "Докторская" - РИА Новости, 05.10.2024

Эксперт назвал правильную "формулу" колбасы "Докторская"

Вареные колбасные изделия "Докторская", "Любительская", "Телячья" должны содержать свыше 60% мышечной ткани (мяса), рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:25

2024-10-05T07:25

2024-10-05T07:25

колбаса

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вареные колбасные изделия "Докторская", "Любительская", "Телячья" должны содержать свыше 60% мышечной ткани (мяса), рассказал РИА Новости руководитель управления по исследованиям и развитию группы "Черкизово" Армен Погосян. "Согласно ГОСТ 33673-2015, вареные колбасные изделия делятся на категории по содержанию мышечной ткани. Например, для колбас категории А содержание мышечной ткани должно превышать 60% в рецептуре; для категории Б - не менее 40%. По ГОСТ к категории А относятся такие колбасы, как "Докторская", "Любительская", "Телячья" и другие. А, например, колбасы "Молочная" или "Русская", тоже изготовленные по ГОСТ, относятся к категории Б", - рассказал Погосян. Он уточнил, что данная классификация едина для всех колбасных изделий, независимо от того, по какому нормативному документу они изготовлены - ГОСТ, ТУ или СТО (стандарт организации). Погосян подчеркнул, что с точки зрения добавок "обязательным компонентом практически любой колбасы является нитрит натрия, применяемый для формирования цвета изделия и в качестве консерванта". "Также ГОСТ допускает использование таких ингредиентов, как фосфат натрия в качестве регулятора кислотности; крахмал, молоко и яичный меланж для формирования консистенции продукта, специи и другое", - рассказал эксперт. Кроме того, по его словам, при производстве колбас по ТУ или СТО строго соблюдаются требования технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 029), нормирующего порядок применения, дозировки и требования безопасности пищевых добавок. "Задачей технолога-разработчика является удовлетворение самых разных запросов потребителя благодаря рациональному и обоснованному применению разрешенных ингредиентов и современных технологий", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html

https://ria.ru/20241003/inzhir-1818822591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колбаса