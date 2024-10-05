https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html

Уникальные книги времен Ивана Грозного выставлены на аукцион

Уникальные книги времен Ивана Грозного выставлены на аукцион - РИА Новости, 05.10.2024

Уникальные книги времен Ивана Грозного выставлены на аукцион

Редкие книги времен Ивана Грозного "Златоуст" и "Четвероевангелие" с золотыми заставками выставлены в субботу на торги аукционного дома "Литфонд" , сообщила РИА РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:10

2024-10-05T00:10

2024-10-05T00:10

религия

кронштадт

иван грозный

религия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Редкие книги времен Ивана Грозного "Златоуст" и "Четвероевангелие" с золотыми заставками выставлены в субботу на торги аукционного дома "Литфонд" , сообщила РИА Новости пресс-служба аукционного дома."Величайшей редкостью признан "Златоуст" (1570-1590 гг.) с выходной записью. Рукопись была начата еще при Иване Грозном, а дописана уже при его сыне, царе Федоре Иоанновиче. Историком Андреем Усачёвым выявлено всего 477 русских рукописей XVI века с выходной записью. Памятник представлен в переплете из красного бархата XIX века по стартовой ставке 1, 5 млн. рублей", - сообщила пресс-служба.Еще один памятник древнерусской письменности эпохи Ивана Грозного на торгах- Четвероевангелие с золотыми заставками (1550-е гг) с гравюрами апостолов Матфея, Луки, Марка и Иоанна. В заголовке каждого из четырех Евангелий имеется заставка, исполненная на золоте. Стартовая цена лота- 3, 5 млн рублей.Рукописная книга "Торжественник минейный с Житием и чудесами преподобного Димитрия Прилуцкого", выпущенная в середине-третьей четверти XVI века. заявлен на аукционе по начальной ставке 2 млн. рублей. "Представленная рукопись современна знаменитым соборам времен Ивана Грозного и митрополита Макария, на которых были прославлены многие северные подвижники. Житие Димитрия Прилуцкого и его житийные иконы появляются лишь к концу XV в., в связи с чем настоящая рукопись относится к весьма раннему этапу истории общерусского почитания преподобного Димитрия Прилуцкого", - сообщила пресс-служба.Также на аукционе представлены два автографа святого праведного Иоанна Кронштадского (1829 —1908 гг.), известного проповедника, настоятеля Андреевского собора в Кронштадте. Вниманию коллекционеров предстанут рукописная записка от Павла Шаумана, председателя Совета Андреевского приходского попечительства в Кронштадте на имя Иоанна Кронштадского от 5 декабря 1896 года, а также фирменные бланки с рукописными пометками, сделанными рукой Иоанна Кронштадского на полях постановления заседания от 16 декабря 1905 года в Андреевском приходском попечительстве. Стартовые ставки за каждый - 100 000 рублей.

https://ria.ru/20240924/proekt-1974473996.html

https://ria.ru/20240929/https-1975385614.html

https://ria.ru/20240930/forum-1975541693.html

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кронштадт, иван грозный, религия