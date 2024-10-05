Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции
Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции и экономику
© Фото : Министерство иностранных дел Кыргызской РеспубликиГлава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов во время встречи
© Фото : Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов во время встречи
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БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов обсудили вопросы мигрантов и экономическое взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что встреча посла и министра прошла в субботу в Бишкеке. Кулубаев поздравил Вакунова с назначением на важную и ответственную миссию по представлению интересов России в Киргизии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития киргизско-российских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
"Особое значение было придано углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах между Кыргызстаном и Россией. В духе союзничества и стратегического партнерства стороны обменялись мнениями по графикам визитов на высшем и высоком уровнях, а также урегулированию проблем въезда граждан Кыргызской Республики в Российскую Федерацию и зачисления их детей в образовательные учреждения Москвы и Московской области", - уточнили в МИД.