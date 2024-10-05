Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 05.10.2024 (обновлено: 14:54 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/kirgiziya-1976517120.html
Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции
Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции - РИА Новости, 05.10.2024
Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов обсудили вопросы мигрантов и экономическое взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:48
2024-10-05T14:54
россия
киргизия
бишкек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976517824_0:216:951:751_1920x0_80_0_0_6dc38acdfcf364f19f8f69ae665c11a6.jpg
БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов обсудили вопросы мигрантов и экономическое взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что встреча посла и министра прошла в субботу в Бишкеке. Кулубаев поздравил Вакунова с назначением на важную и ответственную миссию по представлению интересов России в Киргизии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития киргизско-российских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. "Особое значение было придано углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах между Кыргызстаном и Россией. В духе союзничества и стратегического партнерства стороны обменялись мнениями по графикам визитов на высшем и высоком уровнях, а также урегулированию проблем въезда граждан Кыргызской Республики в Российскую Федерацию и зачисления их детей в образовательные учреждения Москвы и Московской области", - уточнили в МИД.
https://ria.ru/20240803/kirgizija-1963798542.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976517824_0:113:951:826_1920x0_80_0_0_9a022c414f39742d6524efcb4367ea4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, бишкек, в мире
Россия, Киргизия, Бишкек, В мире
Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции

Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции и экономику

© Фото : Министерство иностранных дел Кыргызской РеспубликиГлава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов во время встречи
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов обсудили вопросы мигрантов и экономическое взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что встреча посла и министра прошла в субботу в Бишкеке. Кулубаев поздравил Вакунова с назначением на важную и ответственную миссию по представлению интересов России в Киргизии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития киргизско-российских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
"Особое значение было придано углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах между Кыргызстаном и Россией. В духе союзничества и стратегического партнерства стороны обменялись мнениями по графикам визитов на высшем и высоком уровнях, а также урегулированию проблем въезда граждан Кыргызской Республики в Российскую Федерацию и зачисления их детей в образовательные учреждения Москвы и Московской области", - уточнили в МИД.
Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан
3 августа, 00:06
 
РоссияКиргизияБишкекВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала