https://ria.ru/20241005/kirgiziya-1976517120.html

Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции

Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции - РИА Новости, 05.10.2024

Глава МИД Киргизии и посол России обсудили вопросы миграции

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов обсудили вопросы мигрантов и экономическое взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:48

2024-10-05T14:48

2024-10-05T14:54

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БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев и посол РФ Сергей Вакунов обсудили вопросы мигрантов и экономическое взаимодействие, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что встреча посла и министра прошла в субботу в Бишкеке. Кулубаев поздравил Вакунова с назначением на важную и ответственную миссию по представлению интересов России в Киргизии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития киргизско-российских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. "Особое значение было придано углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах между Кыргызстаном и Россией. В духе союзничества и стратегического партнерства стороны обменялись мнениями по графикам визитов на высшем и высоком уровнях, а также урегулированию проблем въезда граждан Кыргызской Республики в Российскую Федерацию и зачисления их детей в образовательные учреждения Москвы и Московской области", - уточнили в МИД.

https://ria.ru/20240803/kirgizija-1963798542.html

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Дарья Буймова

россия, киргизия, бишкек, в мире