"Спасти американцев". В США неожиданно высказались о поддержке Украины
Хинкл: США должны помочь пострадавшим от урагана, а не украинским террористам
© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство США до сих пор не в состоянии помочь огромному количеству американцев, пострадавших от урагана "Хелен", но при этом готово в кратчайшие сроки потратить миллиарды долларов на военную поддержку Украины или Израиля, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"У правительства нет денег, чтобы спасти американцев от урагана... Но у него есть деньги, чтобы финансировать террористов в Израиле и на Украине? Полная чушь", — написал он в соцсети X.
Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.
Президент Джо Байден, со своей стороны, на текущей неделе призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября. Байден также допустил, что может вновь обратиться в Конгресс за дополнительными средствами до конца своего срока в январе, так как ожидается значительный рост затрат по мере оценки ущерба от урагана.