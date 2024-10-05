https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине - РИА Новости, 05.10.2024
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине
Бойцы ливанской "Хезболлы" выпустили серию ракет по военному производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин на севере Израиля, заявила... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:14
2024-10-05T18:14
2024-10-05T18:34
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БЕЙРУТ, 5 окт — РИА Новости. Бойцы ливанской "Хезболлы" выпустили серию ракет по военному производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин на севере Израиля, заявила пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине", — говорится в сообщении.Ранее в субботу ВВС Израиля нанесли новые удары по инфраструктуре и штабам движения "Хезболла" в районе Бейрута.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976523467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, бейрут, хасан насрулла, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, ХАМАС
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском городе Сахнин
БЕЙРУТ, 5 окт — РИА Новости. Бойцы ливанской "Хезболлы" выпустили серию ракет по военному производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин на севере Израиля, заявила пресс-служба движения.
«
"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу ВВС Израиля нанесли новые удары по инфраструктуре и штабам движения "Хезболла" в районе Бейрута
.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном
и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС
.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу
. А 1 октября Тель-Авив
объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию
.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.