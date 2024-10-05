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При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kherson-1976485384.html
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек - РИА Новости, 05.10.2024
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек
Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:53
2024-10-05T09:53
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по левобережью Днепра ВСУ нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник в оперативных службах области. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Каховка погибла семья из трех человек, включая маленькую девочку. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Херсонщины 26 артиллерийских ударов. Еще 19 "прилетов" было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Водяное, Большие Копани, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Корсунка.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976480534.html
каховка
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каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек

При обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек, включая ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по левобережью Днепра ВСУ нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник в оперативных службах области.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Каховка погибла семья из трех человек, включая маленькую девочку. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Херсонщины 26 артиллерийских ударов. Еще 19 "прилетов" было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Водяное, Большие Копани, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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