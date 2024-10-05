https://ria.ru/20241005/kherson-1976485384.html

При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек

При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек - РИА Новости, 05.10.2024

При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек

Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:53

2024-10-05T09:53

2024-10-05T09:53

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по левобережью Днепра ВСУ нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник в оперативных службах области. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Каховка погибла семья из трех человек, включая маленькую девочку. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Херсонщины 26 артиллерийских ударов. Еще 19 "прилетов" было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Водяное, Большие Копани, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Корсунка.

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976480534.html

каховка

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия