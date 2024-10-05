https://ria.ru/20241005/kherson-1976485384.html
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек - РИА Новости, 05.10.2024
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек
Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:53
2024-10-05T09:53
2024-10-05T09:53
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по левобережью Днепра ВСУ нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник в оперативных службах области. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Каховка погибла семья из трех человек, включая маленькую девочку. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Херсонщины 26 артиллерийских ударов. Еще 19 "прилетов" было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Водяное, Большие Копани, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Корсунка.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976480534.html
каховка
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек
При обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек, включая ребенка
ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая маленькую девочку, погибла в городе Каховка Херсонской области под артиллерийским обстрелом украинской армии, всего за сутки по левобережью Днепра ВСУ нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник в оперативных службах области.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Каховка погибла семья из трех человек, включая маленькую девочку. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Херсонщины
26 артиллерийских ударов. Еще 19 "прилетов" было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Водяное, Большие Копани, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Корсунка.