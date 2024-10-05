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Легкий график предвыборной кампании Харрис беспокоит демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
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19:55 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kharris-1976548033.html
Легкий график предвыборной кампании Харрис беспокоит демократов, пишут СМИ
Легкий график предвыборной кампании Харрис беспокоит демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
Легкий график предвыборной кампании Харрис беспокоит демократов, пишут СМИ
Демократы, в том числе некоторые из сотрудников кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, переживают, что вице-президент проводит... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:55
2024-10-05T19:55
в мире
пенсильвания
висконсин
северная каролина
камала харрис
дональд трамп
хиллари клинтон
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Демократы, в том числе некоторые из сотрудников кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, переживают, что вице-президент проводит недостаточное количество предвыборных мероприятий, что может стоить ей победы на выборах, сообщило в субботу газета Politico, ссылаясь на источников. "Аппаратчики Демократической партии, включая некоторых сотрудников самой Камалы Харрис, всё больше обеспокоены ее относительно легким графиком предвыборной кампании, в рамках которого она проводит меньше мероприятий, чем Дональд Трамп, и практически полностью избегает незапланированного взаимодействия с избирателями и прессой", - пишет газета. До выборов остается ровно месяц, и минимизирующий риски подход Харрис к гонке в результате может ей навредить, так как ей нужно заниматься привлечением тех избирателей, которые до сих пор не определились, за кого будут голосовать, сообщили газете почти два десятка демократов. Представители партии сравнивают ее подход к кампании с тактикой экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году решила не ехать на предвыборные мероприятия в колеблющийся штат Висконсин, что в результате стоило ей победы в гонке против кандидата от республиканцев Дональда Трампа, вновь участвующего в выборах в этом году. "Мы знаем, что на самом деле это не 2016 год, и это не значит, что она (Харрис - ред.) не поедет в Висконсин... Но мы всё равно можем извлечь из этого урок. Трамп снова повсюду, как и тогда. Нам тоже стоит быть", - заявил изданию на условиях анонимности бывший сотрудник президента США Джо Байдена. Демократы считают, что Харрис стоит брать пример с экс-президента Барака Обамы, который почти каждый день лично общался с избирателями и проводил много мероприятий. Как следует из информации в распоряжении РИА Новости, у Трампа на выходных два предвыборных мероприятия: в субботу - в колеблющемся штате Пенсильвания, в городе Батлер, где на него было совершено покушение этим летом, а в воскресенье - в другом колеблющемся штате, Висконсине. У Харрис же предвыборных мероприятий на выходные не запланировано. Сегодня Харрис посещает штат Северная Каролина, затронутый смертельным ураганом "Хелена", где в том числе лично пообщается с пострадавшими. Однако эту поездку она осуществляет в качестве вице-президента, а не как кандидат. Затем она вернется в Вашингтон, где в воскресенье будет проводить закрытые для прессы встречи со своими сотрудниками.
https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html
https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html
https://ria.ru/20240919/kharris-1973655594.html
пенсильвания
висконсин
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в мире, пенсильвания, висконсин, северная каролина, камала харрис, дональд трамп, хиллари клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, Висконсин, Северная Каролина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Выборы президента США — 2024
Легкий график предвыборной кампании Харрис беспокоит демократов, пишут СМИ

Politico: демократы волнуются, что Харрис проводит мало предвыборных мероприятий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Демократы, в том числе некоторые из сотрудников кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, переживают, что вице-президент проводит недостаточное количество предвыборных мероприятий, что может стоить ей победы на выборах, сообщило в субботу газета Politico, ссылаясь на источников.
«
"Аппаратчики Демократической партии, включая некоторых сотрудников самой Камалы Харрис, всё больше обеспокоены ее относительно легким графиком предвыборной кампании, в рамках которого она проводит меньше мероприятий, чем Дональд Трамп, и практически полностью избегает незапланированного взаимодействия с избирателями и прессой", - пишет газета.
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До выборов остается ровно месяц, и минимизирующий риски подход Харрис к гонке в результате может ей навредить, так как ей нужно заниматься привлечением тех избирателей, которые до сих пор не определились, за кого будут голосовать, сообщили газете почти два десятка демократов.
Представители партии сравнивают ее подход к кампании с тактикой экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году решила не ехать на предвыборные мероприятия в колеблющийся штат Висконсин, что в результате стоило ей победы в гонке против кандидата от республиканцев Дональда Трампа, вновь участвующего в выборах в этом году.
«
"Мы знаем, что на самом деле это не 2016 год, и это не значит, что она (Харрис - ред.) не поедет в Висконсин... Но мы всё равно можем извлечь из этого урок. Трамп снова повсюду, как и тогда. Нам тоже стоит быть", - заявил изданию на условиях анонимности бывший сотрудник президента США Джо Байдена.
Демократы считают, что Харрис стоит брать пример с экс-президента Барака Обамы, который почти каждый день лично общался с избирателями и проводил много мероприятий.
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Как следует из информации в распоряжении РИА Новости, у Трампа на выходных два предвыборных мероприятия: в субботу - в колеблющемся штате Пенсильвания, в городе Батлер, где на него было совершено покушение этим летом, а в воскресенье - в другом колеблющемся штате, Висконсине. У Харрис же предвыборных мероприятий на выходные не запланировано.
Сегодня Харрис посещает штат Северная Каролина, затронутый смертельным ураганом "Хелена", где в том числе лично пообщается с пострадавшими. Однако эту поездку она осуществляет в качестве вице-президента, а не как кандидат. Затем она вернется в Вашингтон, где в воскресенье будет проводить закрытые для прессы встречи со своими сотрудниками.
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