https://ria.ru/20241005/khamas-1976466425.html

В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла

В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла - РИА Новости, 05.10.2024

В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из их командиров погиб в результате израильского авиаудара по лагерю... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:17

2024-10-05T01:17

2024-10-05T01:17

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КАИР, 5 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из их командиров погиб в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу. В четверг палестинский минздрав заявил, что жертвами израильского удара по лагерю в Тулькарме стали 18 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира ХАМАС в Тулькарме Захи Ясера Ауфи. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) решительно осудило израильский удар по лагерю. "Бригады "Аль-Кассам" оплакивают … командира Захи Ясера Ауфи, погибшего в провинции Тулькарм", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. Бригады добавили, что помимо Ауфи в Тулькарме погибли еще семь их бойцов.

https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html

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хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире