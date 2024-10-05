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В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла - РИА Новости, 05.10.2024
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01:17 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/khamas-1976466425.html
В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла
В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла - РИА Новости, 05.10.2024
В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из их командиров погиб в результате израильского авиаудара по лагерю... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T01:17
2024-10-05T01:17
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КАИР, 5 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из их командиров погиб в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу. В четверг палестинский минздрав заявил, что жертвами израильского удара по лагерю в Тулькарме стали 18 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира ХАМАС в Тулькарме Захи Ясера Ауфи. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) решительно осудило израильский удар по лагерю. "Бригады "Аль-Кассам" оплакивают … командира Захи Ясера Ауфи, погибшего в провинции Тулькарм", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. Бригады добавили, что помимо Ауфи в Тулькарме погибли еще семь их бойцов.
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хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В ХАМАС подтвердили гибель одного из командиров военного крыла

ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров военного крыла при авиаударе ЦАХАЛ

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 5 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из их командиров погиб в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу.
В четверг палестинский минздрав заявил, что жертвами израильского удара по лагерю в Тулькарме стали 18 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира ХАМАС в Тулькарме Захи Ясера Ауфи. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) решительно осудило израильский удар по лагерю.
"Бригады "Аль-Кассам" оплакивают … командира Захи Ясера Ауфи, погибшего в провинции Тулькарм", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Бригады добавили, что помимо Ауфи в Тулькарме погибли еще семь их бойцов.
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ХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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